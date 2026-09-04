Angola: Le Président de la République nomme un nouveau commandant de police à Lunda Norte

Luanda — Le président João Lourenço a nommé ce jeudi le commissaire Firmino Uyamba au poste de délégué du ministère de l'Intérieur et commandant provincial de la Police nationale angolaise à Lunda Norte.

Cette nomination figure dans un décret présidentiel rendu public par le service de presse de la présidence de la République.

Par un autre décret, le chef de l'État a démis de ses fonctions le commissaire Gerson Vieira Miguel, également délégué du ministère de l'Intérieur et commandant provincial de la Police nationale à Lunda Norte.

Gerson Vieira Miguel avait été nommé à ce poste en novembre 2022.