Afrique: L'Angola et la République de Maurice envisagent un partenariat dans le secteur de l'électricité

Luanda — L'Angola et la République de Maurice ont exprimé lundi, à Luanda, leur volonté de coopérer dans le secteur national de l'électricité, notamment en matière de mobilisation de financements et de mise en place de partenariats destinés à soutenir des projets stratégiques dans le pays.

Cette volonté a été exprimée lors d'une audience accordée par le ministre de l'Énergie et de l'Eau, João Baptista Borges, au ministre mauricien des Affaires étrangères, de l'Intégration régionale et du Commerce international, Ritish Ramful.

Dans un communiqué transmis mercredi à l'ANGOP, le ministère de l'Énergie et de l'Eau indique que les échanges entre les deux responsables ont notamment porté sur l'établissement de partenariats stratégiques, la facilitation des contacts avec les institutions financières et l'attraction d'investissements dans le secteur énergétique angolais.

À cette occasion, le ministre angolais a présenté les priorités du secteur, mettant notamment l'accent sur l'extension de l'électrification rurale grâce à des solutions durables, ainsi que sur l'accroissement des capacités de production et de distribution d'électricité afin de répondre à la croissance démographique.

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Les deux parties sont convenues d'approfondir leurs relations institutionnelles, de favoriser les échanges techniques et de promouvoir des visites de travail entre les experts des deux pays.

L'Angola et la République de Maurice poursuivent le renforcement de leurs relations diplomatiques et économiques, avec un intérêt particulier pour les secteurs de l'énergie, du commerce et des industries extractives.