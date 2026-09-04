Angola: La préservation du réseau routier passe par l'installation de ponts-bascules

2 Septembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Cabo Ledo — Le ministre des Travaux publics, de l'Urbanisme et de l'Habitat (MINOPUH), Carlos Alberto dos Santos, a souligné mercredi, dans la municipalité de Cabo Ledo, province d'Icolo e Bengo, la nécessité d'installer des ponts-bascules pour contrôler le poids des véhicules circulant sur les routes nationales.

Selon le ministre, ces équipements contribueront à préserver les infrastructures routières et à prolonger leur durée de vie grâce au contrôle de la charge transportée par les véhicules.

Carlos Alberto dos Santos s'exprimait devant la presse à l'issue de la cérémonie de lancement des travaux de réhabilitation et d'entretien de 215 kilomètres de la route nationale EN100, sur le tronçon reliant Cabo Ledo à Sumbe.

Dans son allocution, le ministre a annoncé l'installation, d'ici novembre prochain, d'un pont-bascule sur l'EN100, à environ 25 kilomètres de l'administration municipale de Cabo Ledo, en direction du nord, afin de contribuer à la préservation de la chaussée.

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« Nous avons également examiné aujourd'hui le programme d'installation de nos ponts-bascules, notamment celui du sud, qui permettra prochainement le lancement du programme de pesage », a déclaré le responsable.

Selon le ministre, l'un des principaux facteurs de dégradation rapide des routes, lorsque leur entretien n'est pas assuré dans les délais requis, est la surcharge des véhicules.

« Des véhicules circulent sur nos routes avec des charges excessives et nous devons faire preuve d'une grande rigueur pour mettre un terme à cette pratique », a-t-il souligné.

Ce pont-bascule, a-t-il ajouté, conjugué à celui déjà installé dans la partie nord, permettra de mieux encadrer les transporteurs qui persistent à circuler avec des charges excessives sur les routes nationales.

Par ailleurs, Carlos Alberto dos Santos a annoncé que la voie située dans la zone de Clod, au kilomètre 30, serait livrée au cours du mois, tandis que les travaux sur le tronçon Mumbondo-Caxarandanda, dans la municipalité de Quiçama, devraient également connaître une accélération.

Pour sa part, le gouverneur provincial d'Icolo e Bengo, Auzílio Jacob, a estimé que la réhabilitation et l'entretien de cet axe routier contribueront dans une large mesure à réduire les accidents de la circulation, notamment ceux impliquant des autobus.

Le gouverneur a également révélé que les autorités préparent une proposition de loi visant à responsabiliser les automobilistes qui circuleraient à une vitesse excessive et heurteraient des animaux dans cette zone, où l'élevage de bétail est particulièrement développé.

Il a, à cet égard, appelé les médias, ainsi que les autorités traditionnelles et religieuses, à intensifier la sensibilisation des conducteurs afin qu'ils respectent les limitations de vitesse et évitent de percuter des animaux.

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