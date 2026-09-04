Angola: Deuxième décès dû à la variole du singe signalé

2 Septembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Cabinda — Les autorités sanitaires de la province de Cabinda ont signalé mercredi un nouveau décès dû à la variole du singe au cours des dernières 24 heures.

L'information a été communiquée par le secrétaire provincial à la Santé, Ruben de Fátima Buco, à l'issue de la réunion de la Commission provinciale de prévention et de contrôle de la variole du singe et d'Ebola, présidée par la gouverneure Suzana de Abreu.

Il a précisé qu'il s'agissait d'un ressortissant singapourien de 37 ans, résidant dans la municipalité de Cabinda, atteint d'une infection chronique.

Selon Ruben de Fátima Buco, la victime, atteinte de la variole du singe, est décédée des suites de complications de santé.

La province de Cabinda a enregistré 381 cas confirmés, dont 264 cas positifs, 37 hospitalisations, 225 sorties d'hôpital et deux décès.

Une campagne de vaccination contre la variole du singe est en cours dans la province de Cabinda depuis mardi, avec pour objectif de vacciner au moins 30 000 personnes en cinq jours.

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