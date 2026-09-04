Angola: Le diplomate angolais en Indonésie participe à des rencontres de haut niveau

Luanda — L'ambassadeur d'Angola en Indonésie, Florêncio de Almeida, a participé, les 1er et 2 septembre, à des rencontres de haut niveau avec des responsables du gouvernement indonésien, dans le cadre du renforcement des relations politico-diplomatiques, économiques et culturelles entre les deux pays.

Selon une note de la représentation diplomatique angolaise, l'ambassadeur a pris part, le 1er septembre, à une réunion de travail avec le vice-ministre indonésien des Affaires étrangères, Arief Havas Oegroseno, à laquelle ont également participé ses homologues du Mozambique, de Tanzanie, d'Afrique du Sud et du Nigeria.

La réunion a notamment porté sur la prochaine tournée africaine du vice-ministre indonésien, dont la visite en Angola est prévue du 8 au 11 septembre, à l'occasion de sa participation à la conférence Angola Oil & Gas.

À cette occasion, le responsable indonésien a indiqué qu'il serait accompagné d'une délégation composée de représentants des ministères des Affaires étrangères et du Pétrole, ainsi que d'entreprises publiques et privées, en vue d'identifier des possibilités concrètes d'investissement et de partenariats entre entreprises.

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Au cours de la réunion, plusieurs missions africaines ont fait part de leurs préoccupations concernant les délais enregistrés dans les réponses des autorités indonésiennes aux demandes de rencontres et aux initiatives de haut niveau, sollicitant davantage de clarté sur la place de l'Afrique dans la politique étrangère actuelle de l'Indonésie.

En réponse, le vice-ministre a réaffirmé que l'Afrique demeure un partenaire stratégique de premier plan pour l'Indonésie, non seulement dans les secteurs de l'énergie et des mines, mais également dans les domaines des infrastructures, de la logistique, de l'agriculture, de la pêche, de l'industrie et du commerce.

Le responsable indonésien a tablé sur une plus grande stabilisation institutionnelle d'ici à la fin de 2026 et recommandé que, dans le contexte actuel, plusieurs dossiers soient traités de préférence au niveau des vice-ministres et des directeurs généraux, où ils pourraient être examinés avec davantage de célérité.

Il s'est également déclaré personnellement disposé à faciliter les contacts avec le ministère des Affaires étrangères et a encouragé le recours aux Commissions bilatérales conjointes en tant que mécanismes permanents de concertation.

Selon la même note, la rencontre a permis de constater que, malgré les contraintes actuelles liées à la réorganisation administrative de l'Indonésie, l'Afrique continue d'occuper une place importante dans la stratégie de diversification des relations extérieures du pays. Il existe notamment un intérêt concret à transformer les relations politiques en partenariats économiques, entrepreneuriaux et culturels plus pragmatiques.

Pour l'Angola, la visite du vice-ministre Arief Havas Oegroseno, accompagné de représentants d'entreprises publiques et privées, devra être mise à profit pour convertir les bonnes relations politiques actuelles en résultats économiques concrets, grâce à la présentation de projets structurés dans les secteurs prioritaires pour le pays, au-delà des hydrocarbures, notamment l'agriculture, la pêche, la logistique, les infrastructures, l'industrie, le tourisme et les technologies de l'information.

Le 2 septembre, l'ambassadeur Florêncio de Almeida a effectué une visite de courtoisie au ministre indonésien de la Culture, Fadli Zon, en présence de la directrice générale chargée de la Diplomatie culturelle, de la Promotion et de la Coopération, Endah Tjahjani Dwirini Retno Astuti.

Au cours de l'entretien, la partie indonésienne a souligné l'importance croissante accordée par l'actuel gouvernement au secteur de la culture, désormais érigé en ministère autonome.

L'ambassadeur a mis en avant le potentiel existant pour approfondir la coopération culturelle entre l'Angola et l'Indonésie, notamment dans les domaines de la musique, de la danse, des arts plastiques, de la gastronomie et des échanges entre artistes et institutions culturelles.

Dans le prolongement des liens historiques associés à l'Esprit de Bandung, il a également proposé l'organisation, à Jakarta, d'une exposition consacrée à la vie, à l'oeuvre et à l'héritage du Dr António Agostinho Neto, comme moyen de valoriser la mémoire historique commune et de rapprocher les deux peuples.

La proposition a reçu un accueil favorable du ministre de la Culture, la partie indonésienne s'étant déclarée disposée à identifier des espaces institutionnels appropriés pour accueillir l'exposition.

Une invitation a également été adressée à l'Angola afin qu'il participe aux activités prévues en 2027 dans le cadre de la Conférence Asie-Afrique.

Sur le plan culturel, la disponibilité de l'Indonésie à accueillir une exposition consacrée au Dr António Agostinho Neto constitue une opportunité importante de diplomatie culturelle et de rayonnement de l'histoire de l'Angola en Asie. Elle pourrait également servir de point de départ à une programmation culturelle bilatérale plus large.