Angola: La réhabilitation de la route nationale 100 débute à Cabo Ledo

Cabo Ledo — Le ministère des Travaux publics, de l'Urbanisme et de l'Habitat (MINOPUH) lancera, dans les prochains jours, les travaux de réhabilitation de 41 kilomètres de la route nationale EN100, dans la municipalité de Cabo Ledo, province d'Icolo e Bengo.

Le tronçon concerné s'étend du pont sur le fleuve Kwanza jusqu'au chef-lieu de la municipalité de Cabo Ledo. Les travaux, qui s'étaleront sur 36 mois et seront exécutés par l'entreprise Hipermáquinas Angola Lda, sont évalués à 59,508 milliards de kwanzas.

S'exprimant mercredi devant la presse, à l'issue de la cérémonie de remise du chantier, le ministre des Travaux publics, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Carlos Alberto dos Santos, a indiqué que les conditions techniques et financières étaient réunies pour garantir la continuité du projet.

Selon le ministre, cette route revêt une importance majeure, notamment parce qu'elle relie plusieurs provinces et qu'elle est empruntée quotidiennement par quelque 2 300 véhicules.

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« Il s'agit d'un tronçon d'une route longue de plus de 1 800 kilomètres, qui longe l'ensemble de notre littoral depuis la capitale, Luanda, et qui connaît un trafic très important », a-t-il expliqué pour justifier la nécessité de sa réhabilitation.

Il a annoncé que l'EN100 serait transformée en voie à chaussées séparées à partir de 2027, entre Cabo Longo et Barra do Kwanza, ainsi que sur l'ensemble du tronçon, afin d'améliorer les conditions de circulation et le confort des usagers.

Outre la réhabilitation, un programme d'entretien sera également mis en oeuvre sur l'axe reliant le pont sur le fleuve Kwanza, à Cabo Ledo, au pont sur le fleuve Longa, sur 120,75 kilomètres, puis de ce dernier au pont sur le fleuve Queve et jusqu'à Sumbe, capitale de la province du Cuanza Sul, portant à 215 kilomètres la longueur totale concernée.

« Hier encore, nous avons lancé un programme prioritaire sur la route nationale 105. Aujourd'hui, nous sommes sur la route 100 et, dans les prochains jours, suivront également les routes 120, 230, 225 ainsi que d'autres axes », a déclaré Carlos Alberto dos Santos.

Le ministre a indiqué qu'environ 12 000 kilomètres de routes du réseau primaire, considéré comme prioritaire, étaient déjà asphaltés, contre quelque 15 000 kilomètres pour le réseau secondaire.

« Nous parlons de 27 000 kilomètres de routes qui nécessitent chaque jour des programmes d'entretien et de conservation afin de renforcer leur solidité et leur durabilité », a-t-il déclaré.

Selon le responsable gouvernemental, les travaux de réhabilitation et d'entretien permettront de créer au total 1 215 emplois lorsque les chantiers atteindront leur pic d'exécution.

La cérémonie de remise du chantier s'est déroulée en présence du gouverneur provincial d'Icolo e Bengo, Auzílio Jacob, ainsi que de plusieurs membres de son exécutif.