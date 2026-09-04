Angola: Dix équipes participent à l'E1 Luanda GP 2026

Luanda — Vingt pilotes, répartis en dix équipes, qui participeront à la cinquième étape du Championnat du monde de bateaux électriques (E1) les 12 et 13 de ce mois, arriveront en Angola à partir de mardi prochain, a annoncé mercredi, à Luanda, le secrétaire d'État au Tourisme, Augusto Kalikemala.

Cette information a été communiquée lors de la présentation du programme d'activités organisé par le ministère du Tourisme à l'occasion de la Journée mondiale du tourisme, célébrée le 27 septembre.

L'événement, baptisé E1 Luanda Grand Prix 2026, se déroulera dans la baie de Luanda, avec le Luanda Yacht Club comme centre névralgique, et marquera la première présence du championnat sur le territoire angolais.

L'Angola sera représenté par Westbrook Racing by Visit Angola, une équipe associée à l'acteur américain Will Smith, dont les pilotes seront l'Américaine Sara Price et l'Espagnol Lucas Ordóñez.

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Les qualifications auront lieu le samedi 12 septembre, tandis que la course principale se déroulera le dimanche 13.

L'épreuve de Luanda réunira 20 pilotes, répartis en 10 équipes, en binômes mixtes composés d'un homme et d'une femme.

Outre Westbrook Racing by Visit Angola, l'équipe Aoki Racing, avec Sara Misir (États-Unis) et Dani Clos (Espagne), sera présente, ainsi que le Sierra Racing Club, représenté par Catie Munnings (Royaume-Uni) et Erik Stark (Suède).

Sont également participants : Rianna O'Meara-Hunt (Irlande) et Timmy Hansen (Suède), pour le compte de Sports.com Predict Team Miami Powered by Magnus ; Nerea Martí (Espagne) et Rusty Wyatt (Nouvelle-Zélande), pour l'équipe AlUla, menée par LeBron James ; et Mashael AlObaidan (Arabie saoudite) et John Peeters (Belgique), pour l'équipe Blue Rising.

La liste est complétée par Emma Kimiläinen (Finlande) et Sam Coleman (Royaume-Uni), de l'équipe Brady ; Tara Pacheco (Espagne) et Micah Wilkinson (Nouvelle-Zélande), de l'équipe Drogba Global Africa ; Oban Duncan (Royaume-Uni) et Maxime Nocher (France), de l'équipe Monaco ; et Cris Lazarraga (Espagne) et Tom Chiappe (France), de l'équipe Rafa.

Cette compétition, considérée comme l'un des événements majeurs mondiaux de courses de bateaux électriques, utilise des embarcations propulsées exclusivement par l'électricité et est homologuée par l'Union Internationale de Navigation à Moteur (UIM).

Lors de la saison 2026, l'étape angolaise correspond à la cinquième manche, après les courses de Djeddah (Arabie saoudite), du lac de Côme (Italie), de Dubrovnik (Croatie) et de Monaco.

Après Luanda, le championnat se poursuit à Lagos, au Nigéria, les 3 et 4 octobre, puis à Miami, aux États-Unis, les 13 et 14 novembre, et enfin aux Bahamas les 21 et 22 novembre.

Le ministère du Tourisme, organisateur de l'étape angolaise, prévoit de présenter officiellement les pilotes participants lors d'une conférence de presse le 10 de ce mois.

Les équipes devraient se familiariser avec le circuit vendredi, avant les courses.

Les billets pour assister à la compétition seront mis en vente en ligne à partir de ce jeudi, à des prix allant de 30 000 à 80 000 kwanzas, selon les organisateurs.