Afrique Australe: L'Angola et le Botswana préparent de nouveaux accords de coopération

Luanda — L'Angola et le Botswana finalisent les négociations relatives à de nouveaux instruments juridiques de coopération bilatérale, axés sur les secteurs de l'agriculture, de l'élevage, du tourisme, de l'industrie et du commerce.

Cette information a été communiquée jeudi par l'ambassadeur d'Angola au Botswana, Sandro de Oliveira, en marge de la réunion technique de la Commission mixte bilatérale Angola-Botswana, qui se tient à Luanda.

Les travaux techniques, qui se poursuivront jusqu'en septembre au ministère des Relations Extérieures (MIREX), précèdent la réunion ministérielle prévue samedi, au cours de laquelle les accords négociés entre les deux pays seront examinés et, le cas échéant, signés.

« Ces deux jours sont les derniers pour finaliser les accords et déterminer quels instruments juridiques seront signés lors de la visite d'État du président du Botswana en Angola », a-t-il expliqué.

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Sandro de Oliveira a indiqué que l'agriculture et le tourisme figuraient parmi les principaux domaines d'intérêt pour l'Angola dans le cadre de cette coopération bilatérale.

Selon le diplomate, le Botswana possède une expérience significative en matière de production et d'exportation de viande, notamment vers le marché européen, un atout qui pourrait représenter une opportunité pour l'Angola.

Par ailleurs, il a indiqué que ce pays manifeste un intérêt pour des secteurs stratégiques de l'économie angolaise, tels que le secteur pétrolier et les corridors logistiques du pays.

Les relations bilatérales dans une phase positive

À cet égard, le diplomate a estimé que les relations entre les deux pays traversent une période positive, marquée par une intensification des contacts politiques au plus haut niveau.

Sandro de Oliveira a rappelé que, cette année, les deux Présidents se sont rencontrés à deux reprises, ce qui, selon l'ambassadeur, témoigne du dynamisme que l'on entend insuffler aux relations bilatérales.

Il a ajouté qu'une visite d'État du président du Botswana en Angola est prévue les 7 ou 8 septembre, dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale.

L'ambassadeur a expliqué que la réunion technique de la Commission mixte bilatérale vise à préparer la documentation qui sera soumise aux ministres lors de la réunion ministérielle de samedi.

Les relations diplomatiques et de coopération entre l'Angola et le Botswana ont été établies le 18 février 1976, peu après l'indépendance de l'Angola.

Depuis lors, les deux pays entretiennent des relations fondées sur l'amitié, le respect mutuel, la solidarité et un engagement en faveur de la paix et de la stabilité en Afrique australe.

Au fil des ans, l'Angola et le Botswana ont renforcé leurs liens politiques, diplomatiques et économiques grâce à la mise en place de mécanismes visant à promouvoir et à approfondir la coopération bilatérale.

L'une des étapes majeures des relations entre les deux pays a été la signature, en février 2006, d'un Accord général de coopération entre les gouvernements respectifs.

Cet accord couvrait des domaines d'intérêt commun, tels que l'agriculture, l'énergie, les mines et le tourisme.

Dans ce même contexte, la Commission mixte bilatérale a été créée comme mécanisme de dialogue et de coordination entre les deux pays, chargée de suivre la mise en oeuvre des engagements pris et d'identifier de nouveaux domaines de coopération.

Cette année, les partenaires ont décidé de donner un nouvel élan à ce mécanisme, près de vingt ans après sa création, afin de relancer la coopération bilatérale et de renforcer les liens entre les deux États.

Parmi les principaux secteurs de coopération, le secteur du diamant occupe une place prépondérante, les deux États figurant parmi les principaux producteurs mondiaux et partageant un intérêt commun pour le développement et la valorisation de ce secteur stratégique.