Angola: L'amélioration de la circulation entre le pays et le Portugal exige des efforts à fournir - MIREX

Luanda — L'Angola et le Portugal doivent poursuivre leurs efforts pour améliorer la circulation de leurs citoyens, a déclaré mercredi à Lisbonne le ministre des Relations Extérieures, Téte António, en commentant la nouvelle loi portugaise sur l'immigration.

Dans un entretien exclusif accordé à la CNN Portugal, le gouvernant a indiqué que l'Angola avait opté, depuis 2017, pour des réformes de ses relations avec le monde, notamment une plus grande ouverture du pays, facilitant ainsi la circulation des citoyens de divers pays.

Selon Téte António, plus de 90 pays, dont le Portugal, n'ont pas besoin de visa pour entrer en Angola, tandis que la procédure inverse nécessite encore des améliorations.

Interrogé sur la nouvelle loi portugaise sur l'immigration, que le journaliste a qualifiée de plus restrictive pour l'entrée des citoyens des pays africains lusophones (PALOP), le ministre a répondu que l'Angola considérait cette question comme un « travail en cours ».

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« Nous continuerons à oeuvrer pour l'amélioration », a-t-il affirmé, interrogé sur l'impact négatif des restrictions d'entrée imposées aux ressortissants des PALOP sur les Angolais.

Dans ce contexte, Téte António a souligné l'existence d'importantes communautés portugaises en Angola et d'Angolais au Portugal, estimant que « c'est le peuple qui décide ».

Concernant les relations entre l'Angola et le Portugal, le ministre a indiqué que le passage d'un Angolais par Lisbonne, tout comme celui d'un Portugais par Luanda, est devenu quasi routinier, pour des raisons historiques et grâce à la consolidation des relations bilatérales sur les plans politique, de la coopération et, surtout, humain.

Le Portugal a modifié sa réglementation en matière d'immigration, notamment pour les citoyens des pays africains lusophones (PALOP) et des autres États membres de la Communauté des pays lusophones (CPLP), en renforçant les conditions d'entrée, de séjour et de régularisation.

Le principal changement exige désormais un visa consulaire préalable pour toute personne souhaitant résider au Portugal ; l'entrée en tant que touriste ne permet donc plus une régularisation ultérieure sur le territoire portugais.

Avant l'entrée en vigueur des nouvelles règles, un citoyen des PALOP (Pays africains de langue portugaise) pouvait entrer au Portugal en tant que touriste, obtenir un contrat de travail et demander une régularisation par le biais de l'ancienne procédure de « déclaration d'intérêt » ou des mécanismes liés au statut de la CPLP (Communauté des pays de langue portugaise).

Crises internationales

Concernant les conflits en Ukraine et au Moyen-Orient et l'impact de la situation actuelle sur les prix de l'énergie et des carburants, Téte António a déclaré que les crises engendrent des difficultés, mais peuvent aussi être l'occasion de réfléchir et de saisir des opportunités.

En tant que pays producteur de pétrole, l'Angola a des responsabilités nationales, a-t-il expliqué, rappelant que le pays a hérité d'un passé marqué par le paradoxe d'une importante production pétrolière et d'une faible capacité de raffinage.

Interrogé sur une possible augmentation de la production pétrolière angolaise en raison de la réduction de l'offre mondiale, le ministre a renvoyé la question au secteur compétent, tout en précisant que la tendance en Angola est à l'augmentation de la production et des capacités de raffinage.

La Chine conserve un rôle important

Concernant les relations avec la Chine, Téte António a déclaré que le pays asiatique continue de jouer un rôle important dans l'économie angolaise, tout comme d'autres partenaires dont la présence est également croissante.

Le ministre a souligné la diversification des partenariats comme l'une des nouvelles dynamiques du gouvernement du président João Lourenço.

Interrogé sur la prétendue concentration des investissements étrangers chinois en Angola, il a répondu par une comparaison avec la présence des communautés chinoises en Occident et s'est demandé pourquoi la présence chinoise en Afrique serait positive pour certains et négative pour d'autres.

Lutte contre la corruption

Concernant la lutte contre la corruption, le ministre des Relations Extérieures a déclaré que cette question était au coeur de la gouvernance du président João Lourenço et faisait partie d'un ensemble de réformes étatiques.

Ce processus, a-t-il expliqué, comprend une plus grande transparence dans la gestion des affaires publiques, la diversification de l'économie et des réformes macroéconomiques.

Le ministre a estimé que l'Angola avait amélioré son classement dans les palmarès internationaux, mais a reconnu que la corruption restait un problème universel.

« C'est un processus qui se consolide avec le temps, mais il est nécessaire de le commencer », a-t-il déclaré, soulignant la décision du président João Lourenço d'engager la lutte contre la corruption.

Le Président laisse des « fondations »

Concernant l'héritage des deux mandats du président João Lourenço, qui s'achèvent en 2027, Téte António a mis en avant la création de « fondations » pour relever des défis tels que l'emploi des jeunes, la lutte contre la pauvreté et l'amélioration des indicateurs sociaux.

Le ministre a également souligné la nécessité de transformer les matières premières en Angola, notamment compte tenu de l'intérêt international porté aux minéraux critiques présents en Afrique.

Il a estimé que l'exportation de matières premières signifie aussi l'exportation d'emplois, de développement et d'innovation, considérant que la transformation locale contribue à la création de richesse.

« Le Président João Lourenço laisse les fondations d'un pays capable de se soutenir mutuellement », a-t-il déclaré.

Invitation au Président du Portugal

Interrogé sur une éventuelle invitation au Président du Portugal, António José Seguro, pour une visite d'État en Angola, Téte António a confirmé l'existence de cette invitation et a indiqué que le chef d'État portugais se rendrait en Angola dès qu'il en aurait l'occasion.