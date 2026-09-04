Sénégal: A 10 jours de la fermeture de Campusen - 7 501 bacheliers à la traîne

À la date du 3 septembre 2026, 7.501 nouveaux bacheliers ne s'étaient pas encore inscrits sur la plateforme Campusen, révèle le directeur général de la Cyber-infrastructure nationale pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation (Cineri). Pr Ousmane Thiaré a tenu un point de presse, hier, à Diamniadio.

À 10 jours de la fermeture de la plateforme Campus, 7.501 nouveaux bacheliers n'ont pas encore fait leur inscription sur cette plateforme en vue de leur orientation dans les universités publiques et les Instituts supérieurs d'enseignement professionnel (Isep). L'information a été donnée, hier, par le Pr Ousmane Thiaré, directeur général de la Cyber-infrastructure nationale pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation (Cineri).

Il animait un point de presse, à Diamniadio, pour faire l'état des lieux sur l'inscription des nouveaux bacheliers. « Actuellement, nous avons 7.501 bacheliers qui ne sont pas inscrits sur la plateforme Campusen. S'ils souhaitent être orientés, il leur reste 10 jours », a confié M. Thiaré. Il a indiqué qu'à la date du 3 septembre, sur les 96.653 bacheliers, le taux d'inscription sur Campusen est de 83,43%.

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«Au total, 80.635 bacheliers ont postulé et leurs dossiers ont été validés », renseigne Pr Thiaré. Il informe que ses services vont entrer en contact avec les bacheliers qui n'ont pas encore fait leur inscription. Le directeur général de la Cineri a indiqué qu'il y a des disparités entre les régions sur le nombre d'inscrits. Le taux d'inscription, dit-il, est de 75,2% à Dakar contre 85,7% hors de la capitale.

Ousmane Thiaré a rappelé aux bacheliers non encore inscrits que le calendrier de l'orientation est incompressible. « Le 13 septembre 2026, à 23h 59, nous procéderons à la fermeture de la plateforme. Il n'aura plus de possibilité de la rouvrir », a expliqué M. Thiaré, soulignant qu'une prorogation des inscriptions aura des répercussions sur l'ensemble du processus d'orientation. En plus, a-t-il indiqué, il faut orienter très tôt les bacheliers, car il y a des établissements qui vont démarrer les cours dès le mois d'octobre. Il a confié que la fermeture de la plateforme le 13 septembre prochain sera suivie de la phase de vérification des listes des candidats.

« Après la clôture des inscriptions, les listes issues de l'ensemble des demandes seront générées puis transmises aux universités et aux Isep qui procéderont également à leur propre vérification afin de garantir la transparence du processus », a fait savoir le Pr Thiaré. Une fois cette vérification terminée, note le Pr Ousmane Thiaré, un traitement interne sera fait dans Campusen et c'est à partir du 28 septembre, a-t-il ajouté, que commencera la phase de placements des bacheliers, selon les choix qu'ils ont faits sur la plateforme Campusen, dans les universités et les Isep.

Concernant les titulaires d'un baccalauréat étranger, Ousmane Thiaré fait savoir qu'une procédure sera ouverte pour eux à partir du mois d'octobre. Mais cette fois, l'orientation ne sera pas faite par Campusen. Les dossiers recueillis par la plateforme seront transmis directement aux universités qui ont été sollicitées par les bacheliers étrangers pour leur demande d'inscription.