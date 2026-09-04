Sénégal: Gestion des déchets à Ziguinchor - Vers l'élimination des décharges à ciel ouvert

À Ziguinchor, les déchets seront bientôt valorisés. De Mamatoroo à Niaguis en passant par Kafountine, l'État veut changer radicalement de modèle et transformer un problème environnemental en levier de développement territorial.

Depuis plusieurs années, les déchets sont collectés, transportés, puis abandonnés à ciel ouvert. À Mamatoroo, dans la région de Ziguinchor, cette vieille mécanique va bientôt appartenir au passé. Hier, jeudi 3 septembre, le Projet de promotion de la gestion intégrée et de l'économie des déchets solides au Sénégal (Promoged) a réuni, à Ziguinchor, autorités administratives, élus, services techniques et acteurs locaux pour poser les bases d'une transformation majeure.

Celle-ci vise la réhabilitation de la décharge de Mamatoroo et la construction de Centres intégrés de valorisation des déchets (Civd) à Niaguis et à Kafountine. Avec cette nouvelle stratégie, il ne s'agira plus simplement de trouver un endroit où déposer les déchets, mais de repenser toute leur trajectoire, de la collecte jusqu'à leur valorisation.

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Pour Sophie Dione, directrice générale du Promoged, ces infrastructures ne doivent surtout pas être perçues comme de simples ouvrages techniques. À ses yeux, elles constituent les éléments d'un véritable système territorial de gestion et de valorisation des déchets, conçu à partir des réalités locales et intégré à l'ensemble de la chaîne.

De l'avis du gouverneur de Ziguinchor, l'heure de changer de paradigme a sonné. Mor Talla Tine estime que l'urgence est devenue incontournable du fait de la croissance démographique, de l'urbanisation et de l'évolution des habitudes de consommation. Des pratiques qui génèrent d'importants volumes de déchets.

Niaguis et Kafountine, deux choix stratégiques

« L'ancienne méthode consistait à collecter les déchets et à les déposer quelque part, sans véritable tri et encore moins de valorisation. L'État a décidé de rompre avec cette logique », soutient-il, précisant que les expériences passées de centres d'enfouissement technique n'ont pas permis de considérer les déchets comme une ressource économique.

Le choix de Niaguis apparaît particulièrement stratégique. Située dans l'hinterland immédiat de Ziguinchor, la commune pourrait accueillir une infrastructure capable de desservir plusieurs collectivités du sud, notamment Ziguinchor, Nyassia, Enampore, Adéane, Niaguis et, à terme, d'autres grands pôles urbains. Kafountine présente, elle aussi, un profil particulier. Grand centre de pêche artisanale, la commune est appelée à connaître une croissance démographique importante avec les perspectives de développement touristique dans la zone d'Abéné et ses environs.

À Niaguis, l'annonce est accueillie comme une opportunité historique. Le maire, Victorine Anquédiche Ndèye, rappelle que le Conseil municipal avait déjà donné son feu vert au projet en décembre 2023. « C'est une véritable aubaine pour les populations de Niaguis. Ce projet, soutenu par la Banque mondiale, permettra à notre commune de franchir un nouveau cap », se réjouit-elle.

Mais, l'élue voit surtout derrière les déchets un potentiel économique. « Il ne s'agit pas seulement de régler la question de la salubrité. Il faut aussi préserver les opportunités économiques au profit des populations. Avec ce projet, Niaguis n'aura pas une décharge à ciel ouvert et va disposer d'un centre conforme aux normes internationales », loue l'ancienne ministre de l'Économie sociale et solidaire.