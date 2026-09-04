Sénégal: Un premier convoi de migrants sénégalais rapatriés du Maroc ce vendredi

4 Septembre 2026
Le Soleil (Dakar)

Un premier groupe de 120 Sénégalais s'apprête à quitter le Maroc pour rentrer au pays, a indiqué l'Agence de presse sénégalaise (APS), citant une source diplomatique. Le convoi doit prendre la route vendredi 4 septembre 2026, empruntant la voie terrestre à travers la Mauritanie avant d'atteindre la ville frontalière de Rosso, au Sénégal, samedi.

Selon l'APS, cette opération s'inscrit dans le cadre des rapatriements volontaires de migrants secourus ou interceptés en mer par la marine royale marocaine. Le Consul général du Sénégal à Dakhla, Babou Sène, a confirmé l'information, précisant que le convoi rejoindra le Sénégal par voie terrestre après son départ du sud marocain.

Toujours d'après l'APS, le représentant consulaire a également fait savoir que son service poursuit sa coordination avec les autorités diplomatiques sénégalaises et marocaines afin de faciliter la suite des rapatriements volontaires.

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