Sénégal: Coupe de la Confédération - Diambars lance sa campagne à Zarzis ce vendredi

4 Septembre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Diambars fait ses grands débuts dans la nouvelle édition de la Coupe de la Confédération africaine ce vendredi 4 septembre, avec un coup d'envoi programmé à 14h30. Pour ce match aller du premier tour préliminaire, le club sénégalais se rend en Tunisie où il défiera l'ES Zarzis au stade Taïeb Mhiri.

Ce déplacement s'annonce délicat pour la formation de Saly, qui devra faire face à des Tunisiens portés par leur public. À l'approche de cette rencontre, le coach Assane Faye a préféré insister sur la préparation sérieuse de son équipe, assurant que le groupe met tout en oeuvre pour aborder ce défi dans les meilleures conditions. Le message est clair : Diambars veut négocier ce tour préliminaire avec méthode, sachant qu'un résultat positif à l'extérieur simplifierait grandement la qualification lors du match retour.

Ce dernier se jouera le 12 septembre à Dakar. Si les Mbourois franchissent cet obstacle, un choc au parfum particulier pourrait se profiler : un derby sénégalo-malien face à l'AS Real Bamako, à condition toutefois que les Maliens se débarrassent de leur côté de Vitesse FC (Burkina Faso).

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