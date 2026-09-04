Sénégal: Deux Villans, deux Lions - Jackson et Mbaye, une connexion pour la Tanière

Les transferts des deux Sénégalalais Nicolas Jackson et Ibrahim Mbaye ont été bouclés vers Aston Villa, respectivement ce vendredi 28 et ce lundi 31 août 2026. L'occasion pour les deux Lions de perpétuer une tradition de Sénégalais ayant joué dans le même club en Angleterre, mais aussi de créer des automatismes à l'heure où la Tanière doit entamer un nouveau cycle.

Deux joueurs clés de la sélection nationale sénégalaise vont évoluer sous le même maillot. Des transferts pour un montant cumulé d'environ 130 millions d'euros. Nicolas Jackson est arrivé de Chelsea pour 75 millions d'euros et Ibrahim Mbaye du Paris Saint-Germain pour 55 millions d'euros. Deux Sénégalais dans la même équipe anglaise, cela commence à devenir une petite tradition. On se rappelle du duo magique Demba Ba-Papis Demba Cissé qui avait fait des ravages entre 2012 et 2013 en Premier League. Les deux avaient d'ailleurs aussi évolué ensemble en équipe nationale.

Plus récemment, Gana Gueye et Iliman Ndiaye ont été coéquipiers à Everton pendant deux saisons, avant de partir cet été respectivement pour l'Arabie saoudite et Manchester City. De son côté, West Ham a plusieurs fois accueilli des Sénégalais au même moment : d'abord Pape Bouba Diop et Abdoulaye Diagne Faye, puis Cheikhou Kouyaté et Diafra Sakho. Khalilou Fadiga et El Hadji Ousseynou Diouf, deux stars du Sénégal dans les années 2000, ont aussi été ensemble à Bolton. Diouf a aussi joué avec un autre compatriote, cette fois à Liverpool, en la personne de Salif Diao.

Plus récemment, Édouard Mendy et Kalidou Koulibaly ont porté le maillot de Chelsea au même moment.

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Ainsi, ce sera désormais à Ibrahim Mbaye (19 ans) et Nicolas Jackson (25 ans) d'être coéquipiers en club, mais aussi en sélection. Ce qui peut être une aubaine pour les deux et pour les Lions de la Teranga. En effet, au-delà de l'attraction, sur le plan du jeu, cela pourrait permettre à Mbaye et Jackson de peaufiner leurs automatismes et de briller ensemble en club et en sélection.

En outre, cela tombe à un moment où le Sénégal cherche à retrouver un élan, après une Coupe du monde ratée. La hiérarchie va sans doute se redessiner en attaque, avec un Sadio Mané sur la fin ou encore un Chérif Ndiaye désormais retraité. Mbaye et Jackson auront sûrement leur mot à dire.

Aston Villa, qualifié pour la Ligue des champions et qui joue les premiers rôles en championnat depuis l'arrivée d'Unai Emery, peut donc compter sur ses deux Sénégalais pour dynamiser l'attaque et faire oublier Morgan Rogers, qui a rejoint Chelsea, et Ollie Watkins, qui s'est envolé pour Al Hilal en Arabie saoudite. Quant à Patrick Vieira, qui devrait être le futur sélectionneur des Lions, il pourra se baser sur les automatismes créés en club pour dynamiter les défenses adverses.