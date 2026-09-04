Angola: Une responsable gouvernementale rend hommage à Agostinho Neto

Menongue — La vice-gouverneure de Cubango chargée des secteurs politique, social et économique, Helena Chimena, a rendu hommage mercredi, à Menongue, à la figure du premier président de l'Angola, António Agostinho Neto, estimant que sa personnalité et sa stature historique transcendent son époque.

Selon la vice-gouverneure, qui s'exprimait lors de la cérémonie d'ouverture des activités commémoratives de la Journée du Héros national, célébrée le 17 septembre, Agostinho Neto demeure une référence pour les générations actuelles et futures.

Helena Chimena a souligné que célébrer Agostinho Neto ne devait pas se limiter à commémorer le passé, mais devait surtout conduire à assumer les responsabilités du présent et à construire l'avenir, ce qui suppose de préserver les valeurs qui ont présidé à la construction de la République.

À ses yeux, la construction de la République d'Angola doit reposer sur le patriotisme, la solidarité, l'unité nationale, le travail et l'engagement en faveur du bien commun, autant de valeurs qui doivent continuer à être transmises aux nouvelles générations.

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Elle a exhorté les habitants de Cubango à honorer la mémoire d'Agostinho Neto dans un esprit patriotique, civique et d'unité, et à contribuer au développement de l'Angola en vue d'une société productive, prospère, unie et socialement juste.

Elle a également défendu la nécessité de placer la production au coeur des priorités du gouvernement et de la population paysanne, en s'appuyant sur des stratégies axées notamment sur la valorisation du producteur, le renforcement des coopératives, la stimulation de l'investissement, la promotion de l'entrepreneuriat rural, ainsi que la transformation des potentialités de Cuando en richesses et en facteurs de développement.

Les activités marquant la Journée du Héros national se dérouleront sous le thème : « Retournons dans nos champs pour accroître la production agricole ».

António Agostinho Neto, né le 17 septembre 1922 dans le village de Kaxicane, dans la région d'Icolo e Bengo, fut le premier président de l'Angola, le fondateur de la Nation et l'une des figures centrales de la lutte contre le colonialisme portugais.