Angola: Une responsable gouvernementale rend hommage à Agostinho Neto

2 Septembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Menongue — La vice-gouverneure de Cubango chargée des secteurs politique, social et économique, Helena Chimena, a rendu hommage mercredi, à Menongue, à la figure du premier président de l'Angola, António Agostinho Neto, estimant que sa personnalité et sa stature historique transcendent son époque.

Selon la vice-gouverneure, qui s'exprimait lors de la cérémonie d'ouverture des activités commémoratives de la Journée du Héros national, célébrée le 17 septembre, Agostinho Neto demeure une référence pour les générations actuelles et futures.

Helena Chimena a souligné que célébrer Agostinho Neto ne devait pas se limiter à commémorer le passé, mais devait surtout conduire à assumer les responsabilités du présent et à construire l'avenir, ce qui suppose de préserver les valeurs qui ont présidé à la construction de la République.

À ses yeux, la construction de la République d'Angola doit reposer sur le patriotisme, la solidarité, l'unité nationale, le travail et l'engagement en faveur du bien commun, autant de valeurs qui doivent continuer à être transmises aux nouvelles générations.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Elle a exhorté les habitants de Cubango à honorer la mémoire d'Agostinho Neto dans un esprit patriotique, civique et d'unité, et à contribuer au développement de l'Angola en vue d'une société productive, prospère, unie et socialement juste.

Elle a également défendu la nécessité de placer la production au coeur des priorités du gouvernement et de la population paysanne, en s'appuyant sur des stratégies axées notamment sur la valorisation du producteur, le renforcement des coopératives, la stimulation de l'investissement, la promotion de l'entrepreneuriat rural, ainsi que la transformation des potentialités de Cuando en richesses et en facteurs de développement.

Les activités marquant la Journée du Héros national se dérouleront sous le thème : « Retournons dans nos champs pour accroître la production agricole ».

António Agostinho Neto, né le 17 septembre 1922 dans le village de Kaxicane, dans la région d'Icolo e Bengo, fut le premier président de l'Angola, le fondateur de la Nation et l'une des figures centrales de la lutte contre le colonialisme portugais.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.