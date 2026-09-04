Angola: Les inaugurations rythment les Journées du 17 septembre

Luanda — Cent soixante-dix-sept infrastructures sociales seront inaugurées du 1er au 30 septembre à travers le pays, dans le cadre des Journées du 17 septembre, qui culmineront avec la cérémonie centrale des commémorations de la Journée du Héros national, dans la province du Cuanza Sul.

Les inaugurations concernent les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'énergie, de l'habitat et des voies de communication, avec notamment des écoles agricoles, des établissements sanitaires, des centrales thermiques, des logements, des routes réhabilitées et des terrains multisports.

L'information a été communiquée mardi par le ministère de l'Administration du territoire (MAT), à l'occasion du lancement des Journées, qui mobilisent les 21 provinces et les 326 municipalités du pays en hommage au Fondateur de la Nation et Héros national, António Agostinho Neto.

Les activités se déroulent sous le thème « Retournons dans nos champs pour accroître la production agricole » et marquent le 104e anniversaire de la naissance d'António Agostinho Neto.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans le domaine des voies de communication, le programme prévoit la réouverture de routes dont la réhabilitation est achevée, afin d'améliorer la circulation des personnes et des biens, de faciliter les échanges commerciaux et de favoriser l'évacuation de la production agricole.

Des centrales thermiques seront également inaugurées dans différentes régions du pays afin de renforcer l'approvisionnement en électricité des ménages des municipalités concernées par la nouvelle division politico-administrative.

Dans le secteur social, des établissements sanitaires et scolaires seront dotés d'équipements, de même que des infrastructures relevant des organes de défense et de sécurité.

Le programme prévoit également l'ouverture de terrains multisports afin d'encourager la pratique sportive et la détection de nouveaux talents au sein des communautés.

Les Journées comprennent par ailleurs des activités culturelles, sportives et sociales, des conférences dans les établissements scolaires, des ateliers, des séminaires ainsi que des visites de lieux liés à la vie et à l'oeuvre d'António Agostinho Neto.

L'un des temps forts sera la traditionnelle « Fogueira do Combatente », qui réunira des jeunes et des membres des générations plus âgées autour de la vie et de l'oeuvre du Fondateur de la Nation, avec la participation d'historiens et d'autres personnalités invitées.

Cérémonie centrale

La province du Cuanza Sul accueillera, le 17 septembre, la cérémonie centrale, qui réunira des membres du gouvernement, des personnalités politiques, des autorités traditionnelles et religieuses, des organisations de jeunesse ainsi que d'autres invités.

À Luanda, à la même date, une cérémonie de lever du drapeau national se tiendra près du monument dédié à Agostinho Neto, avant le dépôt d'une gerbe de fleurs au sarcophage abritant sa dépouille.

L'héritage d'Agostinho Neto

Né le 17 septembre 1922 à Kaxicane, dans la municipalité d'Icolo e Bengo, António Agostinho Neto fut médecin, poète et nationaliste et joua un rôle central dans la lutte pour l'indépendance nationale.

Dirigeant du MPLA, il devint le premier président de l'Angola après la proclamation de l'indépendance nationale, le 11 novembre 1975.

Son parcours demeure étroitement associé à la construction de l'État angolais, à la promotion de l'éducation, de la santé et de la culture, ainsi qu'à l'affirmation de l'Angola sur les scènes africaine et internationale.

António Agostinho Neto est décédé le 10 septembre 1979 à Moscou.