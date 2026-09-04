Angola: Le pays recherche l'expertise technique du Brésil pour accélérer la diversification économique

Luanda — L'Angola entend renforcer sa coopération stratégique avec le Brésil dans le secteur de l'agro-industrie, afin d'accélérer le processus de diversification économique et de garantir la durabilité du pays, a déclaré jeudi, à Luanda, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Rui Miguêns.

Intervenant au Forum économique Brésil-Angola, le responsable angolais a défendu une plus grande acquisition de connaissances scientifiques, d'innovation technologique et de savoir-faire technique accumulés par ce pays sud-américain, notamment dans les domaines de la production agro-pastorale et de l'industrialisation.

Pour Rui Miguêns, l'écosystème productif brésilien constitue un modèle d'excellence et de complémentarité face aux défis de développement auxquels l'Angola est confronté.

« Nous reconnaissons au Brésil non seulement une capacité productive, mais surtout une capacité scientifique, technique et de connaissance. Nous avons besoin d'un transfert accru de connaissances vers notre pays afin de renforcer notre science et notre technologie », a-t-il déclaré.

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Selon le ministre de l'Industrie et du Commerce, la nouvelle vision économique de l'Exécutif angolais est axée sur la transition vers l'autosuffisance alimentaire et la diversification de la structure productive.

Il a indiqué que, dans ce contexte, le savoir-faire technique brésilien apparaît comme un catalyseur essentiel pour améliorer les niveaux de productivité locale.

Rui Miguêns a souligné que la coopération ne doit pas être envisagée sous l'angle de la concurrence commerciale, mais plutôt dans une perspective de stricte complémentarité stratégique.

À cet égard, il a cité le barrage hydroélectrique de Capanda comme un exemple historique d'infrastructure structurante réalisée avec un appui technique et financier brésilien, qui constitue aujourd'hui une base importante pour le processus d'industrialisation de l'Angola.

Dans cette perspective, le ministre a encouragé les investisseurs et les producteurs agro-pastoraux brésiliens à s'implanter en Angola, en combinant la technologie et l'expertise sud-américaines avec la main-d'oeuvre et les potentialités naturelles locales, afin de garantir une présence durable sur les marchés régional et international.

Outre les aspects économiques et liés à l'innovation, le ministre a mis en avant les liens historiques, politiques et culturels qui unissent les deux peuples depuis les premières années de l'indépendance nationale.

Il a rappelé le rôle actif joué par des spécialistes, des cadres et des entreprises brésiliennes dans la consolidation du tissu économique et le processus de pacification du pays.

La coopération entre l'Angola et le Brésil s'est consolidée au fil des décennies, couvrant des secteurs clés tels que l'agriculture, les infrastructures, la défense et la formation des ressources humaines, réaffirmant l'engagement mutuel en faveur du développement durable et de la souveraineté économique.