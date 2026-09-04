Angola: Un responsable souligne le rapprochement entre les entreprises et le monde académique à la FITITEL

Luanda — Le directeur général de l'Institut des télécommunications (ITEL), Cláudio Gonçalves, a souligné jeudi, à Luanda, l'importance du rapprochement entre le secteur privé et le monde académique, qui permet de renforcer les liens entre l'académie, les entreprises, l'innovation et le marché dans le cadre de la Foire de l'innovation technologique (FITITEL 2026).

Intervenant lors de la 17e édition de la Foire de l'innovation technologique (FITITEL 2026), il a souligné comme priorité le renforcement des liens entre le secteur privé et la communauté académique.

Il a relevé que cette relation permet aux étudiants d'entrer en contact avec les entreprises et de trouver des opportunités pour mettre en pratique les connaissances acquises au cours de leur formation.

Il a également souligné que plusieurs entreprises apportent officiellement leur soutien à l'institution depuis plusieurs années, en signe de confiance envers ses étudiants et dans le potentiel d'innovation développé dans les salles de classe et les espaces de formation.

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La 17e édition de la Foire de l'innovation technologique (FITITEL 2026) se déroule du 3 au 5 septembre, à l'Institut des télécommunications (ITEL), sous le thème « Cybersécurité et confiance numérique à l'ère de l'intelligence artificielle ». Elle réunit des projets de 40 étudiants, cinq entreprises et quatre start-up.

La FITITEL 2026 rassemble de jeunes innovateurs, des entreprises, des institutions et des spécialistes des technologies de l'information et de la communication, offrant un espace consacré à la présentation de projets, de solutions et de nouvelles idées.

Parmi les principaux thèmes abordés figurent la protection des données, la vie privée, la sécurité numérique, la confiance dans l'environnement en ligne, l'innovation et l'entrepreneuriat technologique.