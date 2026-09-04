Angola: La Sonangol défend le renforcement des réserves pétrolières du pays

Luanda — L'Angola a besoin de renforcer ses réserves pétrolières, d'explorer de nouveaux projets et de maintenir une production compétitive et durable, a déclaré mercredi, à Luanda, le président du Conseil d'administration de Sonangol, Sebastião Gaspar Martins.

Le responsable s'exprimait lors de la présentation du livre du président-directeur général de la Chambre africaine de l'énergie, NJ Ayuk, intitulé « Pétrole brut : pouvoir, récupération et transformation en Angola ».

Selon Sebastião Gaspar Martins, la production pétrolière demeure fondamentale pour le pays et, pour cette raison, Sonangol reste engagée dans les activités d'exploration et de production.

L'entreprise, a-t-il poursuivi, continue d'investir dans l'augmentation progressive de sa production opérée, afin de participer aux grands projets structurants du pays et d'assumer les risques liés à l'exploration.

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Pour lui, la véritable valeur commence lorsqu'il est possible de transformer un baril produit en investissements, infrastructures, industries, connaissances, emplois et opportunités pour les Angolais.

Pour cette raison, Sebastião Gaspar Martins a indiqué que l'entreprise renforce sa présence tout au long de la chaîne de valeur, notamment à travers des investissements dans les capacités de raffinage.

Le responsable a également rappelé qu'au cours de ses 50 années d'existence, Sonangol a assumé une responsabilité qui dépassait largement le cadre d'une activité entrepreneuriale conventionnelle.

L'organisation, a expliqué le PCA, a été à la fois un instrument de la politique pétrolière, la compagnie pétrolière nationale, un investisseur, un opérateur, un partenaire des grandes compagnies internationales et l'entité chargée de l'approvisionnement national.

Le livre « Pétrole brut : pouvoir, récupération et transformation en Angola » analyse les politiques, les réformes institutionnelles et les décisions d'investissement qui ont marqué l'évolution récente du secteur pétrolier angolais.

L'ouvrage aborde notamment la création de l'Agence nationale du pétrole, du gaz et des biocarburants (ANPG) et de l'Institut régulateur des dérivés du pétrole (IRDP), les changements apportés au modèle d'octroi des licences ainsi que les mesures adoptées pour stimuler l'exploration et la production.