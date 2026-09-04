Angola: Le ministre des Télécommunications appelle à investir dans la recherche pour préparer l'avenir numérique du pays

Luanda — Le ministre des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale, Mário Oliveira, a défendu jeudi, à Luanda, la nécessité pour l'Angola d'investir davantage dans la recherche, la formation et la création de solutions nationales afin de préparer son avenir numérique.

S'exprimant à l'ouverture de la 17e édition de la Foire de l'innovation technologique (FITITEL 2026), le responsable a appelé les entrepreneurs à investir dans la jeunesse, le développement du secteur technologique national et la recherche, afin de contribuer à la consolidation d'une économie numérique forte.

Mário Oliveira a souligné que la FITITEL constitue un espace privilégié permettant aux étudiants de présenter leurs travaux de recherche et de démontrer leurs compétences dans le domaine des technologies.

« À chaque édition, nous avons le plaisir et la fierté de dire au pays que nos jeunes étudiants de l'ITEL, qui présentent leurs travaux tout au long de cette foire, démontrent qu'il y a du travail, de la recherche et des études menés par ces jeunes », a-t-il déclaré.

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Selon le ministre, plusieurs jeunes ayant participé à la FITITEL sont aujourd'hui intégrés dans le marché du travail, où ils développent des produits et des solutions innovantes contribuant à l'amélioration de la culture numérique dans le pays et à la modernisation des entreprises.

Il a également relevé la participation croissante des enfants et des jeunes aux activités liées aux technologies, qu'il considère comme une preuve de l'intérêt grandissant de la jeunesse angolaise pour ce secteur.

Le ministre a indiqué que son département s'emploie à contribuer à l'amélioration des conditions de travail des jeunes et à soutenir les initiatives développées en partenariat avec les entreprises nationales.

S'agissant du thème de l'édition 2026, « Cybersécurité et confiance numérique à l'ère de l'intelligence artificielle », Mário Oliveira a souligné son importance pour renforcer la confiance des citoyens et des entreprises. Il a justifié ce choix par le niveau croissant de connectivité dans le monde et les défis liés à la transformation numérique.

Pour le ministre, l'expansion des technologies s'accompagne également de nouveaux risques, ce qui rend la cybersécurité indispensable pour garantir la confiance des citoyens, des organisations et des institutions.