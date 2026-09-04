Angola: Handball - L'équipe junior concentrée sur une participation digne

Luanda — L'équipe nationale junior masculine de handball a reçu pour instruction, ce mercredi, de se battre pour le titre du Championnat d'Afrique des Nations, qui se déroulera du 5 au 12 septembre à Abidjan, en Côte d'Ivoire.

Cette motivation a été exprimée par la cheffe du département des sports de la Fédération du ministère de la Jeunesse et des Sports (MINJUD), Clémentina Assis, lors de la cérémonie officielle de remise du drapeau national à la Galerie des sports de Luanda.

Clémentina Assis a également exhorté les handballeurs à faire preuve de résilience et de détermination afin de hisser la nation au plus haut niveau de la compétition.

« Chers athlètes, en recevant ce drapeau, vous assumez une noble responsabilité : celle de représenter le peuple angolais avec dignité, discipline et esprit d'équipe lors de cet événement », a-t-elle souligné.

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En réponse, le vice-président de la Fédération angolaise de handball (FAAND), Domingos Nascimento, a déclaré que l'équipe nationale, composée de joueurs issus de quatre provinces, est un groupe homogène capable de s'imposer à Abidjan.

L'entraîneur de l'équipe, Edgar Neto, a souligné que les athlètes ont montré de beaux indicateurs lors de la préparation, transformant leurs trois premiers matchs en véritables finales, avant de remporter les suivants et d'atteindre les demi-finales.

Au cours des deux semaines de préparation, l'équipe a disputé trois matchs amicaux, où elle s'est inclinée face aux équipes seniors d'Interclube B (20-28), du Primeiro d'Agosto (30-38) et de Petro de Luanda (25-37).

L'équipe nationale, qui se rend ce jeudi sur le lieu de la compétition, est dans le groupe B, avec l'Algérie, le Nigeria et Madagascar.

Dans le tournoi africain, l'équipe sera représentée par les handballeurs Aniceto Nzuzi, Canhanga Canguia, Délcio Augusto, Edivanio Hamalwa, Celestino Tchicolamunho, José Quissaqui et José Mangovo.

Le groupe est complété par José Sila, Josemar João, Gilson Alberto, Lopes Carvalho, Geovani Manzambi, Oséas Jacinto, Pedro Miguel et Wendel Figueiredo.

Lors de sa dernière participation, tenue à Kigali, au Rwanda, l'Angola avait terminé à la quatrième place.