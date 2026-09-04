Angola: Le Brent s'échange à 95,19 dollars US

Luanda — Le prix du pétrole brut Brent, référence sur le marché angolais, a ouvert ce jeudi à 95,19 dollars US, soit une baisse de 0,19 dollar par rapport au cours de clôture de la séance précédente.

Après trois séances consécutives de hausse, le prix du pétrole brut a légèrement reculé suite à la déclaration du président américain Donald Trump selon laquelle les nouvelles attaques contre l'Iran ne dureraient pas.

La hausse des dernières séances était alimentée par les craintes d'une possible aggravation des tensions sur l'approvisionnement en pétrole en provenance du Moyen-Orient.

Mercredi, le prix de l'« or noir » a fluctué entre 93,52 et 96,99 dollars US.