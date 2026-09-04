Angola: Natation - Le pays remporte deux médailles de bronze aux Championnats d'Afrique de la Zone IV

Luanda — Les nageuses Rhanya Santo et Beatriz Scott ont hissé l'Angola sur le podium des Championnats d'Afrique de la Zone IV au Botswana, remportant chacune une médaille de bronze dès la première journée de compétition à Gaborone.

Rhanya Santo a décroché le bronze au 800 m nage libre en 10 min 02 s 69, tandis que Beatriz Scott a remporté le bronze au 50 m brasse en 38 s 70, selon le rapport publié ce jeudi par la Fédération angolaise de natation (FAN).

D'après cette même source, la première journée a été éprouvante pour les athlètes, en raison du froid à Gaborone, qui a considérablement affecté leur endurance et leur capacité de récupération, et a rendu difficile le maintien d'un rythme compétitif tout au long des courses.

L'équipe technique, dirigée par Artur Henrique, a déclaré qu'outre les conditions météorologiques, on attendait davantage des athlètes, notamment une performance plus régulière, les résultats individuels n'étant pas satisfaisants.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Voici le compte rendu de la première journée de compétition :

Résultats du 50 m brasse

11-12 ans - Filles

Beatriz Scott - 3e place

Kayla Nteka - 12e place

11-12 ans - Garçons

David Pinto - 11e place

Lírio Almeida - 16e place

13-14 ans - Filles

Wendy Morais - 15e place

13-14 ans - Garçons

Rui Abril - 15e place

15-16 ans - Filles

Kaila Santos - 7e place

Chelsea Vunge - 15e place

15-16 ans - Garçons

Mário Baptista - 16e place

17 ans et plus - Garçons

Carlos Baptista - 9e place

Résultats du 100 m dos

11-12 ans - Filles

Zilene Ferro - 13e place

Ana Palha - disqualifiée

11-12 ans - Garçons

Uami Sousa - 5ème place

Lírio Almeida - Disqualifié

13-14 ans - Femme

Wezza Morais - 14ème place

Isis Palha - 15ème place

13-14 ans - Homme

Lucas Palha - 17ème place

Rui Abril - 19ème place

15-16 ans - Femme

Maria Parimbelli - 8ème place

Rhanya Santo - 12ème place

15-16 ans - Homme

Mario Baptista - 10ème place

17 ans +

Marco Furtado - 6ème place

Carlos Fernandes - 7ème place

3. Relais - 4 x 100 m quatre nages

Jusqu'à 14 ans - Femme

Isis Palha,

Béatriz Scott,

Wendy Morais

Wezza Morais - 7ème place.