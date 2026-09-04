Angola: Natation - Le pays remporte deux médailles de bronze aux Championnats d'Afrique de la Zone IV

Luanda — Les nageuses Rhanya Santo et Beatriz Scott ont hissé l'Angola sur le podium des Championnats d'Afrique de la Zone IV au Botswana, remportant chacune une médaille de bronze dès la première journée de compétition à Gaborone.
Rhanya Santo a décroché le bronze au 800 m nage libre en 10 min 02 s 69, tandis que Beatriz Scott a remporté le bronze au 50 m brasse en 38 s 70, selon le rapport publié ce jeudi par la Fédération angolaise de natation (FAN).
D'après cette même source, la première journée a été éprouvante pour les athlètes, en raison du froid à Gaborone, qui a considérablement affecté leur endurance et leur capacité de récupération, et a rendu difficile le maintien d'un rythme compétitif tout au long des courses.
L'équipe technique, dirigée par Artur Henrique, a déclaré qu'outre les conditions météorologiques, on attendait davantage des athlètes, notamment une performance plus régulière, les résultats individuels n'étant pas satisfaisants.
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Voici le compte rendu de la première journée de compétition :
Résultats du 50 m brasse
11-12 ans - Filles
Beatriz Scott - 3e place
Kayla Nteka - 12e place
11-12 ans - Garçons
David Pinto - 11e place
Lírio Almeida - 16e place
13-14 ans - Filles
Wendy Morais - 15e place
13-14 ans - Garçons
Rui Abril - 15e place
15-16 ans - Filles
Kaila Santos - 7e place
Chelsea Vunge - 15e place
15-16 ans - Garçons
Mário Baptista - 16e place
17 ans et plus - Garçons
Carlos Baptista - 9e place
Résultats du 100 m dos
11-12 ans - Filles
Zilene Ferro - 13e place
Ana Palha - disqualifiée
11-12 ans - Garçons
Uami Sousa - 5ème place
Lírio Almeida - Disqualifié
13-14 ans - Femme
Wezza Morais - 14ème place
Isis Palha - 15ème place
13-14 ans - Homme
Lucas Palha - 17ème place
Rui Abril - 19ème place
15-16 ans - Femme
Maria Parimbelli - 8ème place
Rhanya Santo - 12ème place
15-16 ans - Homme
Mario Baptista - 10ème place
17 ans +
Marco Furtado - 6ème place
Carlos Fernandes - 7ème place
3. Relais - 4 x 100 m quatre nages
Jusqu'à 14 ans - Femme
Isis Palha,
Béatriz Scott,
Wendy Morais
Wezza Morais - 7ème place.