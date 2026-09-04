Madagascar: Pourquoi mesurer les sentiments ne suffit pas à comprendre la réputation numérique d'un État

analyse

À l'ère du numérique, les organisations sont particulièrement attentives à leur image. Pourtant, les analyses issues des réseaux sociaux se résument encore souvent à des indicateurs « positifs » ou « négatifs ». Utiles pour dégager des tendances, ils ne suffisent pas, en revanche, à comprendre comment une réputation se construit, circule et se transforme.

Une étude pilote menée en 2026 par l'Observatoire des dynamiques stratégiques Afrique-Océan Indien (ODS-AOI) sur l'image numérique de la France à Madagascar apporte un éclairage inédit sur ces mécanismes. Elle analyse 3 097 contributions publiques associées à 23 publications Facebook issues de trois médias malgaches : 2424.mg, Orange Actu Madagascar et L'Express de Madagascar.

Il ne s'agit pas d'un sondage représentatif de l'opinion malgache, mais de l'observation de récits, de perceptions et de dynamiques conversationnelles.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Chercheur en sciences de l'information et de la communication, je m'intéresse à l'impact des réseaux sociaux et des dynamiques informationnelles sur les organisations. À partir de ce terrain, je montre ici pourquoi le projet visant à comprendre une image numérique suppose d'aller au-delà de la seule mesure de sentiment, afin d'identifier les mécanismes qui la façonnent et les effets qu'ils peuvent produire sur la communication d'une organisation.

Des objets concrets deviennent des signes de la relation

Le premier enseignement de cette étude montre que la France n'apparaît ni uniformément rejetée ni uniformément valorisée. Son image varie selon les sujets, les situations et les objets à travers lesquels elle devient visible.

Dans le corpus, « la France » peut renvoyer à une ancienne puissance coloniale, un partenaire diplomatique, un acteur économique, un bailleur, une destination d'études, un espace de mobilité, un partenaire sécuritaire, une langue ou encore une puissance de l'océan Indien. Huit dimensions principales apparaissent ainsi : historique, politique et diplomatique, économique, développement et aide, sécuritaire, mobilité, culturelle et éducative, régionale.

Cette pluralité explique pourquoi des jugements apparemment contradictoires peuvent coexister. Une intervention humanitaire peut être valorisée, tandis que certaines formes d'influence politique sont contestées. L'attractivité des études en France peut rester forte, alors que les procédures de visa suscitent des frustrations.

Du point de vue des représentations sociales, ces contradictions ne constituent pas nécessairement des incohérences. Elles montrent plutôt que la relation franco-malgache est évaluée à travers plusieurs registres simultanés.

Théorie des représentations sociales

Deux mécanismes issus de la théorie des représentations sociales permettent de comprendre ce processus : l'ancrage et l'objectivation.

L'ancrage consiste à interpréter un phénomène complexe à partir de catégories déjà connues. La France peut ainsi être lue comme une ancienne puissance coloniale, une partenaire éducative ou une puissance régionale.

L'objectivation transforme ensuite une relation abstraite en objets concrets : un visa, une aide humanitaire, une infrastructure, les Îles Éparses(administrées par la France mais revendiquées par Madagascar) ou une possibilité d'études.

Une lecture sémiotique (analyse des signes, symboles et codes) permet de prolonger cette analyse. Dans les médias, les réseaux sociaux et les conversations ordinaires, ces objets deviennent des signes à travers lesquels la relation France-Madagascar est discutée, évaluée et parfois contestée. Ils condensent des significations plus larges, liées notamment à la réciprocité, à l'utilité, à la souveraineté, à l'asymétrie ou à la mémoire historique.

Le visa, par exemple, n'est plus seulement une procédure administrative. Il peut devenir le signe d'une relation jugée plus ou moins réciproque. L'aide humanitaire peut devenir le signe d'une utilité immédiatement perceptible. Les Îles Éparses peuvent, quant à elles, concentrer des enjeux de mémoire, de souveraineté et d'autonomie qui dépassent largement la seule question territoriale.

L'image numérique de la France se construit ainsi à partir d'objets concrets qui, dans les conversations, acquièrent une portée symbolique bien plus large que leur fonction première.

Ce que les commentaires évaluent réellement

La réputation numérique dépend aussi du cadrage initial des publications. Une actualité sur l'aide, les visas, la défense ou l'économie ne met pas en évidence les mêmes dimensions de la relation France-Madagascar. Le média sélectionne ainsi ce qui devient saillant.

Mais ce cadrage ne détermine pas entièrement l'interprétation. Les publics peuvent l'accepter, le négocier ou le contester. Une annonce de coopération peut être perçue comme une preuve d'utilité, mais aussi comme le signe d'une relation asymétrique. Les commentaires deviennent alors des espaces de réappropriation où se mêlent expériences personnelles, mémoire historique et comparaisons géopolitiques.

Facebook intervient également dans ce processus. Les algorithmes, l'engagement, la modération et les effets de communauté influencent, dans un cadre technodiscursif, ce qui devient visible. L'analyse doit donc porter sur une configuration plus large allant de la publication en passant par la communauté et en terminant par la plateforme. Le média cadre, le public réinterprète et la plateforme hiérarchise.

Dans ces conversations, cinq dimensions structurent particulièrement l'évaluation de la relation à savoir l'utilité, l'asymétrie, la souveraineté, la responsabilité et la réciprocité. Une même action peut ainsi être jugée utile tout en étant perçue comme asymétrique, ou efficace tout en suscitant des interrogations sur la souveraineté.

La réputation apparaît donc moins comme un score que comme une configuration dynamique de jugements relationnels, produite par l'interaction entre le cadrage, la réception et la visibilité.

De la preuve à l'intelligence réputationnelle

L'étude met en évidence l'importance de la preuve par les résultats. La France dispose à Madagascar de nombreux actifs réputationnels ( éducation, culture, réseaux économiques, présence institutionnelle, capacité opérationnelle ou proximité régionale ), mais leur existence ne garantit pas leur reconnaissance.

Ils se transforment plus facilement en capital réputationnel lorsque les résultats sont visibles, attribuables et perçus comme relativement équilibrés. L'aide humanitaire l'illustre bien : l'action, le résultat et les bénéficiaires sont immédiatement identifiables. À l'inverse, les discours généraux sur le partenariat peuvent être fragilisés lorsque leurs effets concrets demeurent difficiles à percevoir.

Ce constat interroge les pratiques de social listening, c'est-à-dire les méthodes de collecte et d'analyse des conversations, réactions et perceptions exprimées sur les plateformes numériques afin d'identifier les sujets discutés, leur tonalité et leur évolution. Une critique d'un visa, d'un dispositif économique ou de l'influence politique française peut être classée de la même manière comme « négative », alors qu'elle ne renvoie ni au même objet ni aux mêmes attentes.

L'analyse de sentiment reste donc utile, mais elle ne suffit pas. Comprendre une réputation suppose aussi d'identifier ce qui est évalué, dans quel contexte, par quelle communauté et selon quels critères.

C'est ce passage de la tonalité à la compréhension qui conduit à une forme d'intelligence réputationnelle. Il faut non seulement savoir si une réaction est favorable ou défavorable, mais comprendre pourquoi elle l'est et ce qu'elle révèle de la relation.

Le cas France-Madagascar invite ainsi à remplacer la question « Quelle est l'image de la France ? » par une autre : « Quelle dimension de la France est évaluée, par quelle communauté, dans quel contexte et selon quels critères ? »

Et finalement invite à comprendre que dans les espaces numériques, une réputation n'est jamais définitivement acquise : elle se construit, se négocie et se reconfigure en permanence.

Fabrice Lollia, Docteur en sciences de l'information et de la communication, chercheur associé laboratoire DICEN Ile de France, Université Gustave Eiffel