Niger: Le Comité pour la protection des journalistes «très préoccupé par la disparition» de Moussa Kaka

Il a raconté pendant des années l'actualité du Niger sur nos antennes. Notre confrère Moussa Kaka est porté disparu à Niamey depuis le début de la semaine. Le journaliste et directeur de la Radiotélévision Saraounia a été vu pour la dernière fois le 31 août vers 19h, quand il quittait les locaux de son média. Depuis, plus aucune trace de lui, une situation qui inquiète le Comité pour la protection des journalistes (CPJ). Il en appelle aux autorités nigériennes.

Moussa Ngom, représentant du Comité pour la protection des journalistes (CPJ) pour l'Afrique francophone, souligne à RFI : « Moussa Kaka n'a pas donné signe de vie, il n'est pas réapparu. Il y a également les circonstances dans lesquelles il n'a plus été vu, des circonstances qui ne sont pas ordinaires. Nous sommes très préoccupés par sa disparition. D'autant plus que nous nous réjouissions il y a seulement une semaine de le voir aux côtés de son collègue Ibro Chaïbou qui avait été détenu durant dix mois et qui sortait fraichement de prison. »

« Nous avons également saisi l'Observatoire national de la communication pour essayer d'appuyer les efforts de recherche, mais il n'y a pas encore d'informations concluantes à son sujet, poursuit-il. L'appel que nous voudrions vraiment lancer, c'est à l'endroit des autorités nigériennes, de les exhorter à tout mettre en oeuvre pour que monsieur Moussa Kaka puisse être retrouvé et qu'il puisse retourner à son travail. »

« La disparition de Moussa Kaka, journaliste de renom, est particulièrement préoccupante, alors que le Niger traverse une nouvelle période de fortes tensions politiques et sécuritaires après la tentative de coup d'État du 29 août dernier », soulignait de son côté Reporters sans frontières (RSF). « À ce stade, nous n'avons aucune information des circonstances, du contexte et de où pourrait se trouver aujourd'hui Moussa Kaka », précisait RSF.

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