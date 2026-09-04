Tunisie: Intoxication alimentaire à Tataouine - 23 cas recensés, un restaurant fermé

Le nombre de personnes touchées par une intoxication alimentaire à Tataouine s'élève désormais à 23 cas, dont quatre sont toujours sous surveillance médicale, a indiqué vendredi le coordinateur régional de l'Instance nationale de sécurité sanitaire des produits alimentaires à Tataouine, Dr Ibrahim Gharghar.

Les autres personnes prises en charge ont quitté l'hôpital régional de Tataouine et sont en bonne santé, a précisé le responsable, intervenant sur Jawhara FM.

Fièvre, diarrhées et vomissements

Les personnes concernées ont notamment présenté des symptômes tels que fièvre, diarrhées, fatigue générale et vomissements, selon le coordinateur régional.

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Une équipe spécialisée de l'Instance a été dépêchée au restaurant où les personnes avaient consommé un repas composé de poulet, de salade verte, de salade grillée et de tajine.

Selon Ibrahim Gharghar, le repas était resté pendant une période relativement longue entre sa préparation et sa consommation, alors que les températures étaient élevées. Ces conditions peuvent favoriser la prolifération des germes susceptibles de provoquer des intoxications alimentaires, a-t-il expliqué.

Le repas n'était plus disponible lors du contrôle

Le responsable a toutefois précisé que le repas suspect n'était plus disponible dans le restaurant lorsque l'équipe de contrôle est intervenue. Les symptômes étant apparus le lendemain matin après la consommation du repas, les agents n'ont pas pu prélever le plat concerné pour analyse.

Dans l'attente des résultats des analyses permettant de déterminer l'origine exacte de l'intoxication, le restaurant a été fermé, a indiqué le coordinateur régional.

Les autorités sanitaires poursuivent ainsi les investigations afin d'identifier la cause de cette intoxication et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires.