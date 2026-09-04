Tunisie: 4.100 litres d'eau et 1.800 kg de pistaches saisis à Gafsa

Les opérations de contrôle sanitaire des produits alimentaires de grande consommation et rapidement périssables, menées durant le mois d'août par les services de l'Instance nationale de sécurité sanitaire des produits alimentaires à Gafsa, ont permis de saisir 4.100 litres d'eau conditionnée de manière anarchique et dans des conditions non conformes.

Les équipes de contrôle ont également procédé à la saisie de 25 kg de viandes rouges et de fruits secs, ainsi que de 1.800 kg de pistaches, a indiqué le coordinateur régional de l'Instance à Gafsa, Omar Abdelli, cité par Diwan FM.

Au cours de la même période, les équipes de contrôle ont effectué 63 visites d'inspection sanitaire, ayant permis de relever 10 infractions sanitaires, dont cinq procès-verbaux transmis à la justice, selon la même source.