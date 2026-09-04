Tunisie: Hôpital Habib Thameur - 4,3 millions de dinars investis dans les équipements médicaux en 2026

La valeur totale des équipements et matériels médicaux acquis et installés dans les différents services hospitaliers de l'hôpital Habib Thameur au cours de l'année 2026 s'est élevée à environ 4,331 millions de dinars. Cela s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités diagnostiques et thérapeutiques de l'établissement, afin de répondre aux besoins croissants et d'améliorer la qualité des prestations de santé fournies.

Ces données ont été présentées lors d'une séance de travail tenue aujourd'hui, jeudi, à l'hôpital Habib Thameur, selon un communiqué publié par la Direction régionale de la santé de Tunis.

La réunion a été consacrée à l'évaluation des différents projets et programmes de l'établissement, répartis entre les projets achevés et entrés en service ou en cours.

Au cours de cette réunion, des exposés ont été présentés sur les principaux indicateurs d'activité et les services de santé assurés par les différents services et unités hospitalières, ainsi que le bilan des projets d'investissement réalisés au cours de l'année 2026 dans le but d'améliorer les conditions de travail et la qualité de la prise en charge des patients.

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Les participants ont également passé en revue les travaux d'aménagement et de maintenance réalisés au cours de l'année en cours, ainsi que les mesures anticipatives prises pour garantir la préparation de l'établissement et de ses installations à faire face à la vague de chaleur qu'a connue le pays durant la saison estivale. Ils ont aussi abordé les différentes interventions et travaux programmés et exécutés en prévision de la saison des pluies, afin de renforcer la capacité de l'établissement à faire face aux fluctuations climatiques.

Enfin, les projets d'aménagement et de développement ont englobé l'ensemble des services et unités hospitalières de l'établissement, dans le souci d'assurer une répartition équilibrée des interventions et d'améliorer les conditions de travail, d'accueil et de prise en charge des patients au niveau des différents services.