Tunisie: Une dépression et des pluies possibles à la mi-septembre

La Tunisie ne devrait pas connaître une troisième vague de chaleur durant les prochaines semaines, même si des températures atteignant ponctuellement 40 °C pourraient encore être enregistrées dans certaines régions. C'est ce qu'a indiqué, vendredi 04 septembre 2026, l'agrégé de géographie et chercheur spécialisé en climatologie et en risques naturels, Amer Bahba.

Intervenant sur les ondes de Jawhara FM, le spécialiste a expliqué que certaines stations pourraient enregistrer des températures de l'ordre de 40 °C durant quelques journées, mais que ces niveaux ne devraient pas se prolonger suffisamment pour être qualifiés de vague de chaleur.

Une dépression attendue à la mi-septembre

Sur le plan des perspectives météorologiques, Amer Bahba a fait état de la possibilité de voir une première dépression atmosphérique atteindre la Tunisie à la mi-septembre. Celle-ci pourrait être accompagnée de précipitations et contribuer à une baisse des températures dans les différentes régions du pays.

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Cette évolution marquerait ainsi un changement progressif des conditions météorologiques après les épisodes de fortes chaleurs enregistrés au cours de l'été.

Concernant la situation météorologique actuelle, le chercheur a expliqué que les courants de nord ont contribué à rendre les températures plus modérées depuis jeudi.

La plupart des régions du pays ont ainsi enregistré des températures comprises entre 28 et 36 °C, selon ses déclarations.

Amer Bahba a, par ailleurs, appelé les personnes souhaitant se baigner en mer ce vendredi à faire preuve de vigilance en raison des conditions maritimes.

La mer pourrait être relativement agitée sur certaines zones, notamment sur les côtes orientales, sous l'effet des vents.