Nigeria: Au moins 37 morts lors d'un vol de pétrole sur un oléoduc

Au moins 37 personnes sont décédées le 3 septembre 2026 dans le sud-est du Nigeria, premier producteur de pétrole du continent, après avoir inhalé un produit pétrolier toxique lors d'une tentative de vol sur un oléoduc.

Au Nigeria, au moins une trentaine de personnes ont perdu la vie après avoir inhalé un produit pétrolier toxique. Les victimes sont des voleurs présumés de pétrole, des jeunes qui tentaient de siphonner du pétrole brut lors d'un transfert de cargaison près d'Okrika, dans la périphérie de la ville de Port Harcourt.

L'État de Rivers, comme les autres régions pétrolifères du sud-est du Nigeria, sont régulièrement le théâtre de tragédies de ce genre, à cause d'explosions ou fuites mortelles aux abords des oléoducs, régulièrement ciblés par des sabotages.

Un bilan humain beaucoup plus lourd ?

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Dans le drame près d'Okrika, plusieurs personnes sont toujours portées disparues. Le bilan humain pourrait donc être bien plus lourd, selon le Centre pour la défense des jeunes et de l'environnement. Les responsables de cette ONG locale affirment que « des corps ont été aperçus flottant sur le fleuve », sans être encore repêchés jusqu'à présent.

Les victimes « avaient raccordé un tuyau à un point de soutirage sur un oléoduc qui achemine habituellement le produit » depuis l'usine pétrochimique Indorama Eleme Petrochimical vers « des navires venant toutes les deux semaines pour le charger en vue de son exportation », précise l'ONG.

Les jeunes profitent de ces opérations pour soutirer une partie du produit pompé à haute pression. Et c'est en le transvasant vers leurs pirogues qu'ils ont inhalé ces effluves toxiques. Selon les médias locaux, plus d'une centaine de personnes originaires des communautés voisines s'étaient amarrées près de ce point de transfert, lorsqu'une odeur suffocante s'est soudain dégagée. Certaines victimes sont tombées directement à l'eau, asphyxiées. D'autres ont réussi à s'échapper mais ont vite présenté de graves troubles respiratoires.

Les représentants de la société civile en appellent aux autorités : ils demandent des emplois et des moyens de subsistance pour les jeunes des régions pétrolifères du Nigeria, qui continueront autrement à risquer leurs vies aux points de collecte de pétrole, malgré des tragédies répétées.