Cameroun: Chantier-école de biométhanation en milieu urbain à Yaoundé - La 3ème réalisation pratique

La formation professionnelle trouve toute sa mesure dans l'exercice pratique et la confrontation directe aux réalités du terrain. C'est dans cette optique que s'inscrit le chantier de construction de notre nouveau biodigesteur en milieu urbain à Yaoundé, marquant ainsi une étape majeure pour nos apprenants qui signent ici leur troisième réalisation de ce type.

Un encadrement technique de haut niveau

La réussite de ce projet repose sur l'expertise et l'accompagnement rigoureux de nos encadreurs techniques, M. Kam Simo Martial et Kamga Aubin, pour le grand plaisir de nos apprenants qui profitent pleinement de ce troisième chantier formateur. Leur supervision constante garantit le respect des normes de sécurité et de dimensionnement des ouvrages de biométhanation, tout en offrant un cadre d'apprentissage d'excellence. Grâce à leur mentorat, les apprenants renforcent leurs compétences et maîtrisent l'ensemble des étapes de conception et de réalisation.

Étapes clés de la construction du biodigesteur

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La réalisation de cet ouvrage en milieu urbain a nécessité le suivi méthodique des différentes étapes techniques de la biométhanation :

1. Étude d'implantation et dimensionnement : Évaluation de l'espace disponible en milieu urbain, calcul du volume utile du digesteur en fonction des intrants organiques prévus et traçage au sol.

2. Terrassement et maçonnerie : Fouille de la fosse, coulage de la dalle de fondation et élévation des parois étanches de la cuve de digestion.

3. Installation du système de tuyauterie : Pose des canalisations d'amenée des substrats, de sortie du digestat et de récupération du biogaz.

4. Conception et pose de la coupole (gazomètre) : Mise en place du dispositif de stockage du gaz étanche et sécurisé.

5. Tests d'étanchéité et mise en service : Vérification des raccordements, contrôle de la pression et préparation du premier chargement en substrats organiques.

Vers une maîtrise durable des énergies renouvelables

Ce troisième chantier confirme la montée en puissance de notre programme de formation pratique. En s'attaquant aux défis spécifiques de l'installation de biodigesteurs en milieu urbain, nos apprenants développent une expertise directement opérationnelle, répondant aux besoins croissants en matière de gestion des déchets organiques et de production d'énergie verte.