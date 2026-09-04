Sénégal: Injures publiques - Trois célèbres tiktokeuses envoyées en prison

3 Septembre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par F. Ngom

«Rox», «Jessica», et «Narou» ont été finalement placées sous mandat de dépôt par le procureur.

Présentées ce jeudi devant le procureur Saliou Dicko, Rokhaya Fall, Khadidiatou Kébé et Nafi fall sont poursuivies pour propos contraires aux bonnes moeurs et injures publiques.

Au cours de leur arrestation par la Division de cybersécurité (DSC), elles avaient décidé de fumer la calumet de la paix en retirant leurs plaintes, ce qui n'a pas altéré la décision du procureur de les placer sous mandat de dépôt.

Les trois femmes devront attendre jusqu'au mercredi, jour de leur jugement pour être édifiées sur leur sort.

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