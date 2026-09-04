Afrique: Coupe du monde féminine de basket - Le Mali et le Nigeria, les deux uniques représentants du continent

La Coupe du monde féminine de basket débute ce vendredi 4 septembre à Berlin, en Allemagne.

L'événement se tiendra du 4 au 13 septembre 2026. Il s'agit de la 20e édition de cette compétition mondiale et de la deuxième organisée en Allemagne.

Les rencontres se disputeront dans deux salles de la capitale allemande : l'Arena Berlin et le Max-Schmeling-Halle. Au total, 16 équipes, réparties en quatre groupes, s'affronteront avec l'ambition de décrocher la médaille d'or.

Le Nigeria, vainqueur de la dernière édition de l'AfroBasket féminin, s'est directement qualifié pour la compétition. Le Mali, de son côté, a décroché son ticket à l'issue des tournois de qualification, une première dans l'histoire du basket féminin malien.

Les D'Tigress nigérianes et les Aigles dames du Mali représenteront ainsi l'Afrique dans cette compétition mondiale, où elles devront se mesurer aux meilleures nations du basket féminin.