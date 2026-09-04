Sénégal: Habib Diarra absent 6 à 8 semaines, forfait pour la première liste de Patrick Vieira

Nouveau coup dur pour Habib Diarra. Le milieu de terrain sénégalais de Sunderland sera éloigné des terrains pendant six à huit semaines, a confirmé son entraîneur Régis Le Bris.

Le Lion de la Teranga s'est blessé lors de la victoire de Sunderland face à Fulham (1-0), le week-end dernier. Entré en cours de jeu, il avait rapidement fait la différence en délivrant une passe décisive pour Wilson Isidor, auteur de l'unique but de la rencontre, avant d'être contraint de sortir en ressentant une douleur aux ischio-jambiers.

L'absence tombe mal pour le joueur de 21 ans, qui commençait tout juste à gagner en importance dans les plans de son entraîneur après une préparation estivale convaincante. « Habib sera absent pendant environ six à huit semaines, ce qui est dommage après l'impact qu'il a eu contre Fulham », a déclaré Régis Le Bris, saluant au passage la progression récente de son milieu de terrain : « Il gagne en maturité dans son jeu, dans sa clarté sur le terrain, et dans la compréhension de ses qualités et de la manière dont elles correspondent aux exigences de la Premier League. »

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Selon les informations disponibles, un retour est espéré début octobre. Conséquence directe pour le Sénégal : Habib Diarra devrait être forfait pour la toute première liste de Patrick Vieira, nouveau sélectionneur des Lions, en vue des deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2027, face au Mozambique à Dakar le 23 septembre, puis à l'Éthiopie à Addis-Abeba le 27 septembre.