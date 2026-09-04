Sénégal: JOJ 2026 - Le Président appelle les Sénégalais à faire bloc autour de la Teranga

Lors du Conseil des ministres tenu ce mercredi 2 septembre 2026, le chef de l'État n'a pas manqué d'appeler à la mobilisation autour des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ). L'événement, prévu du 31 octobre au 13 novembre, accueillera des jeunes venus des quatre coins du monde.

Pour n'avoir ménagé aucun effort afin de livrer les travaux dans les délais, le Premier ministre, le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, le ministre des Infrastructures, le ministre de l'Enseignement supérieur, le ministre de la Jeunesse et des Sports, le Haut-Commandant de la Gendarmerie nationale et le COJOJ (Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse) ont reçu les félicitations du président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

Le président a par ailleurs demandé au gouvernement, aux autorités administratives et aux maires concernés de porter une attention particulière « à la finalisation des travaux de proximité résiduels identifiés et à l'amélioration systématique du cadre de vie dans les villes, localités et quartiers d'accueil ».

Le chef de l'État a également exhorté à la participation des jeunes, acteurs majeurs de ces JOJ, pour garantir la réussite de cet événement.