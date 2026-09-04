Afrique: Saint-Etienne - Mourtada Gueye passe professionnel

Une nouvelle étape s'ouvre dans la jeune carrière de Mourtada Gueye. Le défenseur central sénégalais de 18 ans a signé ce jeudi son premier contrat professionnel avec l'AS Saint-Étienne. Le natif de Touba est désormais lié aux Verts jusqu'en 2029.

Arrivé récemment dans le Forez, Mourtada Gueye n'aura pas mis longtemps à convaincre. Après plusieurs semaines à l'essai, le jeune défenseur a séduit le staff stéphanois par ses prestations à l'entraînement et en match. Il s'était notamment illustré en août en inscrivant un but contre Andrézieux-Bouthéon lors d'un match de préparation.

De Touba à Saint-Étienne

Avant de rejoindre la France, Mourtada Gueye a été formé au Sénégal. À l'âge de 14 ans, il intègre la Be Sport Academy, structure connue pour avoir accompagné plusieurs jeunes talents du football sénégalais.

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Du haut de ses 1,85 m, le défenseur va désormais poursuivre sa progression avec le groupe réserve de l'ASSE, engagé en National 2. Il a toutefois déjà eu l'occasion de participer à certaines séances avec l'équipe professionnelle, signe que le club garde un oeil attentif sur son évolution.

Cette signature constitue une première reconnaissance pour le jeune Sénégalais, qui entend désormais franchir les prochaines étapes avec les Verts. « Je suis très fier de rejoindre l'ASSE. Je dois cette signature à mes proches ainsi qu'à mon ancien éducateur Abdoulaye Diarra Diop qui est décédé il y a quelques jours », a confié Mourtada Gueye après sa signature.

Le jeune défenseur a également évoqué l'influence de l'ancien international sénégalais Mustapha Bayal Sall dans ses débuts : « Je connais déjà ce club, notamment grâce à Mustapha Bayal Sall, qui m'a plusieurs fois accompagné dans mon début de carrière. J'espère faire aussi bien que lui dans ce club ! »

Avec ce contrat courant jusqu'en 2029, Mourtada Gueye dispose désormais du temps nécessaire pour poursuivre son apprentissage et tenter, à terme, de s'imposer chez les grands de l'AS Saint-Étienne.