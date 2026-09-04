Soudan: Le ministre des Affaires étrangères s'entretient avec son homologue serbe sur le renforcement des relations bilatérales

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'ambassadeur Mohi El-Din Salem, a discuté jeudi avec son homologue serbe des moyens de renforcer et de développer les relations entre le Soudan et la Serbie, en marge des travaux marquant le 65e anniversaire du Mouvement des non-alignés.

Le ministre a souligné la volonté du Soudan de consolider la coopération politique, économique, commerciale, d'investissement et culturelle, en mettant l'accent sur les domaines techniques liés à l'agriculture, à l'irrigation, à l'agro-industrie, à l'enseignement supérieur et au renforcement des capacités. Il a également proposé la reprise du programme de bourses destiné aux étudiants soudanais en Serbie.

Il a rappelé l'héritage historique des relations entre le Soudan et l'ex-Yougoslavie, marqué par une coopération dans l'éducation et la formation, notamment dans les secteurs de la marine, de la médecine et de la pharmacie. Le ministre a aussi présenté plusieurs pistes de partenariat dans les domaines des technologies, des machines agricoles, du stockage, de la recherche, de la formation et de l'élevage, tout en encourageant les liens entre les secteurs privés des deux pays.

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De son côté, le chef de la diplomatie serbe a salué la participation du Soudan au sommet du Mouvement des non-alignés et a estimé qu'il existe de larges perspectives de coopération. Il a proposé de renforcer les contacts entre les deux ministères et de créer un mécanisme de consultation politique.