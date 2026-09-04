Soudan: La Commission d'aide humanitaire du Kordofan du Nord signe un protocole d'accord avec le Conseil danois pour les réfugiés

4 Septembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

La Commission de l'aide humanitaire du Nord-Kordofan a signé, mercredi à El Obeid, un mémorandum d'entente avec le Conseil danois pour les réfugiés (DRC) portant sur la mise en oeuvre de projets et d'interventions dans l'État.

Le commissaire à l'aide humanitaire, le Dr Mohammed Ismaïl Abdelrazig, a indiqué que la Commission cherche à élargir ses partenariats avec des organisations nationales et étrangères afin de mobiliser des projets répondant aux besoins des déplacés. Il a précisé que l'État compte quelque 1 500 déplacés, selon les dernières statistiques, et qu'ils ont besoin d'interventions dans tous les secteurs, ce qui appelle davantage de partenariats.

Il a ajouté que le mémorandum vise à encadrer le travail entre les parties dans le respect des règlements, des lois et des droits de chacune, soulignant que la réunion a également examiné le budget des projets proposés ainsi que le partenaire national chargé de leur mise en oeuvre.

Le Conseil danois pour les réfugiés intervient dans les domaines de la protection, de l'hébergement, de l'eau et de l'assainissement, des moyens de subsistance, du déminage et de la réponse d'urgence.

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