Soudan: La Ligue arabe salue l'initiative nationale soudanaise en faveur du dialogue et les décisions du Conseil de souveraineté

4 Septembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Secrétaire général de la Ligue des États arabes, Nabil Fahmy a salué l'initiative lancée par un groupe de personnalités nationales soudanaises en vue de préparer l'ouverture d'un dialogue intersoudanais, à travers des consultations préliminaires avec les forces politiques, civiles et communautaires, afin d'établir un minimum de confiance propice à un dialogue global au Soudan.

Dans un communiqué, M. Fahmy a souligné que cette initiative doit reposer sur un dialogue sans feuille de route préétablie ni agenda imposé, et sans prétention de représentation ou de mandat dépassant ce que les Soudanais eux-mêmes auront convenu.

Le Secrétaire général a également salué la décision du Conseil de souveraineté soudanais, prise le 1er septembre 2026, visant à classer sans suite les plaintes et accusations déposées contre des Soudanais en raison de leurs actes ou de leurs opinions politiques, tout en accordant aux participants au dialogue une immunité procédurale et en interdisant l'engagement de poursuites pénales pour leurs opinions politiques.

Il a estimé que cette mesure offrirait les garanties nécessaires à un dialogue libre et responsable au Soudan, l'État devant se limiter à créer les conditions favorables à sa tenue.

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M. Fahmy a encouragé les forces politiques, civiles et communautaires soudanaises, dans tout le pays, à prendre part à des consultations pacifiques, à exposer leurs attentes, leurs inquiétudes et leurs solutions pacifiques, afin de parvenir rapidement à un dialogue sérieux et crédible.

Il a enfin réaffirmé que le dialogue sur l'avenir du Soudan doit rester une démarche soudanaise, portée et conduite par les Soudanais eux-mêmes.

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