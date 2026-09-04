Soudan: Kamil préside le lancement d'un convoi du secteur industriel et commercial en soutien aux FAS

Le Premier ministre, Prof Kamil Idris a présidé jeudi la cérémonie de lancement d'un convoi organisé par les secteurs industriel et commercial en soutien aux Forces armées, en présence des ministres de la Défense, des Finances, de l'Industrie et du Commerce, ainsi que de plusieurs responsables militaires, constitutionnels et gouvernementaux.

Le Premier minister a indiqué que ce convoi constitue un geste symbolique affirmant le soutien du peuple soudanais et son unité, dans toutes ses composantes, aux côtés de ses Forces armées dans les batailles de la dignité.

Il a salué les victoires et avancées majeures obtenues, qu'il a attribuées à la grâce de Dieu puis aux efforts des Forces armées, des forces conjointes, de la police, du Service général de renseignement, des forces d'appui, ainsi qu'à tous ceux ayant contribué à ces combats par les armes, la pensée ou la plume. Il a affirmé que chaque parcelle du territoire soudanais « profanée par la milice rebelle » serait prochainement libérée.

M. Kamil Idris a également déclaré que l'armée soudanaise figure parmi les plus puissantes au monde, saluant l'adhésion de toutes les composantes du peuple soudanais au slogan : « Une seule armée, un seul peuple », en soutien aux Forces armées.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a enfin adressé un hommage particulier au commandement des Forces armées, représenté par le commandant en chef, le général Abdel Fattah al-Burhan, ainsi qu'à l'ensemble des soldats déployés sur les lignes de front. Il a prié pour les martyrs qui, par leur sang, ont incarné les valeurs de dignité et de Victoire.