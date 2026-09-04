Soudan: Le ministre de la Justice annonce l'abandon des poursuites contre les participants au dialogue

4 Septembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le ministre de la Justice, Dr Abdalla Dirif a affirmé que le président du Conseil souverain de transition (CST), Lit-Gen Abdel Fattah Al-Burhan a répondu aux demandes de l'Initiative Nationale pour le dialogue soudano-soudanais en accordant plusieurs garanties, notamment l'abandon des poursuites visant les Soudanais résidant à l'étranger qui rentrent au pays afin de prendre part au dialogue national.

Lors d'une conférence de presse tenue au siège du ministère de la Justice à Khartoum, le ministre a annoncé que le président du CST avait promulgué la décision n°363 de l'année 2026. Celle-ci ordonne le classement des procédures pénales engagées contre les participants au dialogue, considérant que le consensus national, à travers un dialogue soudano-soudanais, constitue la seule voie pour reconstruire l'État.

Selon Dr Dirif, cette décision traduit l'engagement des autorités à appuyer et à faciliter l'initiative nationale. Il a souligné que le rôle de l'État se limite à fournir les garanties, les facilités et la protection nécessaires afin de préserver l'indépendance du processus et son appropriation par les Soudanais.

Les autorités, a-t-il précisé, n'interviendront ni dans la définition de l'ordre du jour, ni dans le choix des participants, ni dans les résultats du dialogue.

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La décision prévoit l'abandon de toutes les affaires introduites par les institutions de l'État contre tout ressortissant soudanais vivant à l'étranger, dès lors qu'il entre ou revient au Soudan pour participer au dialogue.

Le ministre a indiqué que cette initiative nationale indépendante répond aux aspirations des Soudanais à un processus réellement national, plaçant leurs préoccupations et leurs priorités au premier plan, mettant fin à la guerre et reconstruisant le Soudan sur des bases convenues collectivement.

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