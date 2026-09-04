Congo-Kinshasa: Tournée de sensibilisation à la base, ACR - Bita Inana mobilise le Kwango autour du dialogue national en RDC !

Après l'annonce du Président de la République, Félix Tshisekedi, de l'organisation de consultations populaires devant conduire à un dialogue national en République Démocratique du Congo, à Kasongo Lunda, dans la province de Kwango, Bita Inana Batty a jeté une lueur d'espoir perceptible au sein de l'opinion de cette contrée. Dans sa casquette de Cadre de l'Action pour la République (ACR), il a franchi une étape concrète dans l'organisation de la participation de sa base au Dialogue National. Il a saisi la parole du Président au bond lorsqu'il s'adresse à la jeunesse le 27 aout 2026 : "À la jeunesse congolaise, je veux dire ceci : ce Dialogue ne concerne pas seulement le pays tel qu'il est aujourd'hui.

Il engage l'État dont vous hériterez demain. Ne laissez personne décider de votre avenir sans vous. Prenez toute votre place dans ce processus". C'est cette opportunité qu'il a poussé à organiser une mission de sensibilisation. D'abord, à Kinshasa où il a lancé cette campagne avec la participation des ressortissants du Kwango. Le Président Interfédéral de l'ACR-Kwango s'est activé dans le Kwango profond où il a poursuivi sa politique de sensibilisation et d'alerte pour éviter que le dialogue ne soit pas infiltré à la base.

C'est dans cette perspective qu'il a choisi le Kwango natal pour établir dans chaque coin de sa province, en toute franchise, son propre diagnostic sur les causes de l'insécurité, les conflits fonciers et coutumiers, les tensions communautaires, les insuffisances administratives, les inégalités, les obstacles au développement et les réformes jugées nécessaires.

Une foule immense a accueilli chaleureusement le fis du terroir sous les emblèmes estampés ACR. Ruelles, rues et avenues de Kenge, Popo Kabaka, et Kasongo Lunda les populations ont accueilli avec enthousiasme le jeune résilient surnommé par ses siens Prince de la paix. Il était difficile d'engager la trajectoire de la foule qui entonné de chants de louange et autre en langue vernaculaire.

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A l'étape de Kasongo Lunda, autorités de l'espace Kasongo Lunda, professeurs, étudiants, élèves, chefs coutumiers venus de tous les coins, tous étaient là pour saluer sinon voir, de près ou de loin, le jeune Bita Inana tandis que les drapeaux flottaient au vent.

Dans son escarcelle, le Président Fédéral de ACR Kwango avait un seul message à transmettre à la population. "Soutenir le dialogue annoncé par le Chef de l'Etat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au format qu'il tracé comme le garant de la nation".

Ce message a été accueilli avec espérance par les populations.

Cette sensibilisation s'est faite accompagnée des actions sociales. Il s'agit entre autre du lancement des travaux de réhabilitation de l'internat de l'Institut Protestant de Zhinabukete, la distribution des tôles aux écoles, et la pause de la première pierre marquant le début des travaux de construction du bâtiment administratif de la commune rurale de Kasongo Lunda.

Le Président Fédéral de l'ACR a dans sa prise a remercié par la population de l'accueil chaleureux lui réservé par les populations de Kenge, Popo Kabaka et celle de Kasongo Lunda. «Je remercie nos populations de notre province pour l'accueil chaleureux et digne réservé au Président interfédéral de l'ACR-Kwango, votre fils, grand-frère, petit frère, le capable Batty Bita Inana, lors de mes séjours dans cette tournée de sensibilisation», a déclaré Bita.

Et de poursuivre : «j'apprécie l'unité, la cohésion, la discipline dont vous avez fait preuve au cours de cette visite de sensibilisation sur le dialogue national annoncé par le Président de la République que nous devons soutenir". Cette visite restera très marquée dans notre mémoire collective grâce à la pose de la première pierre pour la construction d'un bâtiment administratif.

Il a tenu à mettre en garde les populations de Kwango contre des tentatives d'escroquerie politique.