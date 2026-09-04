Congo-Kinshasa: Rentrée scolaire - 4 000 élèves de Mbuji-Mayi bénéficient de kits scolaires grâce à la Fondation LONA

4 Septembre 2026
La Prospérité (Kinshasa)

A l'occasion de son séjour à Mbuji-Mayi, dans le cadre de son itinérance dans l'espace Kasaï, la Distinguée Première Dame de la République, Denise Nyakeru Tshisekedi, a marqué la rentrée scolaire 2026-2027 par une action en faveur des élèves de plusieurs établissements scolaires de la ville le mercredi 2 septembre 2026.

En sa qualité de Présidente de la Fondation LONA, dont l'éducation figure parmi les principaux axes d'intervention, l'épouse du Chef de l'État a procédé à la remise de kits scolaires à 4 000 élèves issus de 75 écoles de Mbuji-Mayi.

Cette dotation vise à permettre aux bénéficiaires d'entamer la nouvelle année scolaire dans de meilleures conditions et à contribuer, plus largement, à l'amélioration de leur environnement éducatif.

Au Lycée Tuya-Kumpala, la Distinguée Première Dame a également lancé les travaux de construction de latrines modernes et d'un forage d'eau. Ces infrastructures sont destinées à renforcer l'accès à l'eau et à améliorer les conditions d'hygiène au sein de l'établissement, offrant ainsi aux élèves et au personnel enseignant un cadre plus sain et adapté.

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Cette initiative revêt une importance particulière dans le contexte sanitaire actuel, marqué par la présence de la maladie à virus Ebola dans certaines provinces du pays, qui appelle au renforcement des mesures d'hygiène et de prévention.

Le geste de la Présidente de la Fondation LONA a été accueilli avec enthousiasme par les élèves, les enseignants et l'ensemble du personnel de l'établissement.

Un projet en faveur de l'autonomisation des commerçantes

Avant de quitter Mbuji-Mayi pour Kananga, où elle doit poursuivre son itinérance dans l'espace Kasaï, Denise Nyakeru Tshisekedi a également posé la première pierre pour la construction du marché Simis, situé dans la commune de la Muya.

Ce projet entend contribuer à l'amélioration des conditions de travail des commerçants et à la modernisation de leur cadre d'activités. Il accorde une attention particulière aux femmes, majoritaires dans le petit commerce et dont les revenus participent directement à la prise en charge de leurs familles.

À travers cette initiative, la Fondation LONA entend ainsi contribuer à l'autonomisation économique des femmes et au renforcement de leurs moyens de subsistance.

Après ces différentes actions menées à Mbuji-Mayi, la Distinguée Première Dame s'est envolée pour Kananga, prochaine étape de son itinérance dans l'espace Kasaï, où elle entend poursuivre ses actions à caractère social et humanitaire en faveur des populations.

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