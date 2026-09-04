Congo-Kinshasa: Sele Yemba, aligne la CVM sur la voie de la performance et de la paix sociale !

Désigné Directeur Général intérimaire de la Congolaise des Voies Maritimes (CVM SA), par la Ministre du Portefeuille, c'est le 13 mai 2026 que Dr Sele Yemba Selemani, avait officiellement pris ses fonctions à la tête de cette entreprise publique. Et contrairement aux fakenews propagés par des personnes malintentionnées, le climat social est au beau fixe à la CVM où les agents, dans leur ensemble, sont satisfaits de la gestion du DG ai et que personne ne réclame la réhabilitation de la DG suspendue, Jeanne-Blandine Kawanda, accusée de tentative de "détournement" de plusieurs millions de dollars des fonds publics.

C'est ce qui ressort de la dernière déclaration des agents membres de la délégation syndicale de la CVM, lue par leur président Hubert Mayala, et dans laquelle ils démentent également les informations faisant état de retard dans le paiement des salaires depuis que Dr Sele Yemba assure l'intérim, en tant que Directeur Général.

« C'est à la grande surprise générale que nous avons suivi un quidam, ayant requis l'anonymat, se présentant comme agent de la Congolaise des Voies Maritimes, déclaré que les travailleurs de la Congolaise des Voies Maritimes réclamaient le retour aux affaires de l'ex-Directrice Générale, Mme Jeanne Blandine Kawanda, et que la paie de salaire était devenue irrégulière dans la Congolaise des Voies Maritimes.

L'avènement de Monsieur le Directeur Général ai, Sele Yemba Selemani, a apporté non seulement un nouveau souffle à la Congolaise des Voies Maritimes mais aussi la paix sociale tant recherchée dans tous les sites de Boma, Banana, Matadi et Kinshasa.

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La paie de salaire est toujours régulière et s'opère en temps réel, dans le mois. Les frais scolaires, inhérents à la rentrée scolaire 2026-2027, sont en train d'être payés aux agents de la Congolaise des Voies Maritimes », peut-on lire dans ce document, parvenu à notre Rédaction.

Indignés par cette campagne de mensonges et de diffamation contre l'actuelle direction de l'entreprise, les membres de la Délégation syndicale de la CVM promet de traduire en justice toute personne qui va à nouveau se livrer à une telle campagne, pour perturber la paix sociale retrouvée au sein de cette entreprise du Portefeuille.

« Les allégations mensongères et indigestes diffusées sont l'oeuvre d'une officine hostile et sont de nature à décourager les efforts inlassables de la nouvelle Direction générale, conduite par Monsieur le DG ai, Sele Yemba Selemani. La Congolaise des Voies Maritimes met en garde tous les propagateurs des faux bruits et se réserve le droit les traduire en justice, en cas de récidive. »

Pour tordre définitivement le coup à ces fausses informations et pour prouver la régularité du paiement de salaire, un ouvrier de la CVM a brandi devant la presse son bulletin de paie du salaire de mois d'août, qu'il a reçu avant la fin du mois.

Selon les témoignages des agents, Sele Yemba ne s'occupe pas seulement de la paie des salaires des agents à la date échue, il s'occupe également du maintien en bon état de l'outil de travail et de son renforcement.

C'est dans ce cadre que s'inscrit la dotation de 16 engins et équipements destinés à accompagner les opérations techniques et à répondre aux besoins des différents services. Pour une entreprise dont les missions reposent largement sur ses capacités logistiques et techniques, cet effort, consenti sous le leadership du DG ai Sele Yemba, constitue un levier important pour l'amélioration l'efficacité opérationnelle de la Congolaise des Voies Maritimes.

C'est la raison pour laquelle l'ensemble du personnel souhaite vivement la confirmation de Sele Yemba comme numéro un de cette entreprise stratégique, qui s'occupe de la gestion et la sécurisation des voies navigables et maritimes de la République Démocratique du Congo.