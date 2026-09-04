Gabon: Mounana - Rodrigue Bokoko traduit sur le terrain la vision sociale du Président Oligui Nguema

4 Septembre 2026
Gabonews (Libreville)
Par Justin BITEGHE

Fidèle aux orientations du Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, l'engagement pour la jeunesse gabonaise prend corps sur le terrain. À Mounana, l'Honorable Rodrigue Bokoko traduit sur le terrain, cette vision sociale.

À Mounana, dans la province du Haut-Ogooué, Rodrigue Bokoko a posé un acte concret en faveur des élèves du Lycée Bruno Bokoko ayant participé aux Cours de Vacances 2026.

Au coeur de cette initiative : la remise de kits scolaires aux élèves méritants. Mais l'action ne s'est pas arrêtée là. Pour accompagner l'épanouissement global des jeunes, du matériel sportif a été offert afin d'encourager la pratique du sport à l'école. Une débroussailleuse a également été mise à disposition pour contribuer à l'entretien et à l'assainissement du cadre scolaire.

Pour Rodrigue Bokoko, il s'agit de répondre à l'appel du Chef de l'État qui place l'éducation et la jeunesse au centre de la refondation nationale. "Cette initiative s'inscrit dans ma volonté d'accompagner, à mon niveau, les politiques publiques en faveur de la jeunesse. Le Président Oligui Nguema nous montre le chemin : être proche des populations et agir concrètement pour leur bien-être", a-t-il indiqué.

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Au-delà du geste symbolique, cette dotation poursuit 3 objectifs clairs :

-Améliorer les conditions d'apprentissage avec les kits scolaire -Promouvoir la pratique sportive pour un corps sain et un esprit sain

- Entretenir le cadre scolaire* pour offrir aux élèves un environnement propre et digne

Une démarche qui illustre la vision du Président Brice Clotaire Oligui Nguema : une école accessible, des jeunes encadrés, et des communautés mobilisées pour la réussite de tous.

Placée sous le signe de l'éducation, de la responsabilité et de l'engagement, cette action a été saluée par les élèves, les enseignants et les parents d'élèves du Lycée Bruno Bokoko.

À Mounana, le message est passé : la politique du Chef de l'État ne se décrète pas seulement, elle se vit aussi sur le terrain, au contact direct des jeunes.

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