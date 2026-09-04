Gabon: Mounana - Rodrigue Bokoko traduit sur le terrain la vision sociale du Président Oligui Nguema

Fidèle aux orientations du Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, l'engagement pour la jeunesse gabonaise prend corps sur le terrain. À Mounana, l'Honorable Rodrigue Bokoko traduit sur le terrain, cette vision sociale.

À Mounana, dans la province du Haut-Ogooué, Rodrigue Bokoko a posé un acte concret en faveur des élèves du Lycée Bruno Bokoko ayant participé aux Cours de Vacances 2026.

Au coeur de cette initiative : la remise de kits scolaires aux élèves méritants. Mais l'action ne s'est pas arrêtée là. Pour accompagner l'épanouissement global des jeunes, du matériel sportif a été offert afin d'encourager la pratique du sport à l'école. Une débroussailleuse a également été mise à disposition pour contribuer à l'entretien et à l'assainissement du cadre scolaire.

Pour Rodrigue Bokoko, il s'agit de répondre à l'appel du Chef de l'État qui place l'éducation et la jeunesse au centre de la refondation nationale. "Cette initiative s'inscrit dans ma volonté d'accompagner, à mon niveau, les politiques publiques en faveur de la jeunesse. Le Président Oligui Nguema nous montre le chemin : être proche des populations et agir concrètement pour leur bien-être", a-t-il indiqué.

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Au-delà du geste symbolique, cette dotation poursuit 3 objectifs clairs :

-Améliorer les conditions d'apprentissage avec les kits scolaire -Promouvoir la pratique sportive pour un corps sain et un esprit sain

- Entretenir le cadre scolaire* pour offrir aux élèves un environnement propre et digne

Une démarche qui illustre la vision du Président Brice Clotaire Oligui Nguema : une école accessible, des jeunes encadrés, et des communautés mobilisées pour la réussite de tous.

Placée sous le signe de l'éducation, de la responsabilité et de l'engagement, cette action a été saluée par les élèves, les enseignants et les parents d'élèves du Lycée Bruno Bokoko.

À Mounana, le message est passé : la politique du Chef de l'État ne se décrète pas seulement, elle se vit aussi sur le terrain, au contact direct des jeunes.