Afrique: Le Haut représentant du président de la commission de l'union africaine, SE Mamadou Tangara salue la vision du Président de la République

En ce jour hautement symbolique de la célébration de la Fête de la Libération, le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu en audience Son Excellence Dr Mamadou Tangara, Représentant spécial du Président de la Commission de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel et Chef de la MISAHEL .

Au coeur des échanges, le rôle central et décisif que joue désormais le Gabon a été largement mis en avant, sous l'impulsion de son Chef de l'État, dans la recherche de solutions durables aux crises qui secouent la région sahélienne et le continent.

Satisfait des progrès accomplis et la conduite exemplaire des affaires de l'État, l'émissaire de l'Union africaine a rendu un hommage appuyé au Président de la République. Il a qualifié la Transition gabonaise, portée par la vision du Chef de l'État, de « modèle d'excellence » et de « belle réussite » destinée à inspirer l'ensemble des nations africaines.

« Nous pensons que le Président peut apporter beaucoup de solutions aux problèmes qui s'imposent à nous », a affirmé le Dr Mamadou Tangara, saluant la sagesse politique, la maîtrise remarquable des grands enjeux géopolitiques et le pragmatisme du numéro un gabonais.

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Ce coup de projecteur international confirme la stature de leader panafricain du Président de la République. Fort de sa capacité d'écoute, de son autorité naturelle et de son aptitude à dialoguer avec ses pairs, le Chef de l'État s'affirme aujourd'hui comme un acteur clé et un médiateur incontournable pour la stabilité et la paix en Afrique.

Acteur et témoin privilégié de l'histoire contemporaine de son pays, le Président de la République continue de guider le Gabon avec fermeté et ambition, garantissant la consolidation des acquis de la Transition et la transformation profonde de la nation.

À travers cette audience au sommet, c'est toute la diplomatie d'impact du Président de la République qui est ainsi honorée sur la scène continentale. Par ailleurs, le représentant de l'Union africaine a tenu à adresser ses félicitations les plus chaleureuses au Chef de l'État pour son action éclairée, formulant des voeux de réussite pour sa mission et de prospérité pour le peuple gabonais.