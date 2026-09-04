Burkina Faso: Coopération bilatérale - Ouagadougou et Ankara réaffirment leur volonté de donner un nouvel élan à leur coopération

4 Septembre 2026
Sidwaya (Ouagadougou)
Par DCRP/ MAE

La camarade Bêbgnasgnan Stella Eldine Kabré, ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères, a reçu en audience, le mercredi 2 septembre 2026, l'ambassadeur de la République de Türkiye au Burkina Faso, Feriba Duygu Hokkacý Esirgen.

Au cours des échanges, les deux personnalités ont passé en revue plusieurs sujets d'intérêt commun dans la coopération entre le Burkina Faso et la République de Türkiye, avec un accent particulier sur la nécessité de consolider cette coopération. Elles ont également évoqué le soutien réciproque des deux Etats au sein des instances internationales, traduisant ainsi une convergence de vues sur plusieurs questions d'envergure mondiale.

Les discussions ont également porté sur la tenue prochaine des consultations politiques entre les deux pays, qui devraient permettre d'approfondir le dialogue bilatéral, d'identifier de nouvelles perspectives de coopération et de renforcer la coordination entre Ouagadougou et Ankara, au bénéfice des peuples des deux pays. La camarade ministre déléguée a surtout souligné l'importance d'un accompagnement mutuel accru entre le Burkina Faso et la République de Türkiye, afin de transformer les engagements communs en résultats concrets et mutuellement bénéfiques.

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