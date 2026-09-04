Burkina Faso: Immersion patriotique des professionnels de la culture - 21 appelés initiés au maniement aux armes

Les professionnels de la culture, en immersion patriotique volontaire, ont participé à une séance d'exercice de tir, à Badnoogo, jeudi 3 septembre 2026.

Des professionnels de la culture se sont familiarisés au maniement des armes. En effet, le centre d'instruction et de tir du Groupement spécial d'intervention de la police nationale (GSIPN) situé à Badnoogo dans la commune de Saaba, a servi de cadre pour ces appelés à l'immersion patriotique volontaire à l'Académie de police, pour s'exercer aux tirs, jeudi 3 septembre 2026.

Les acteurs du secteur de la culture ont eu un briefing sur les techniques de démontage, de remontage et du fonctionnement des armements de guerre. Il s'agit de la RPG7, des roquettes antipersonnel et antichar, de la machine de guerre ou l'arme collective de calibre 12/7 pour les combats aériens et terrestres à distance, la kalachnikov, du P.A, du AKMS, etc.

Le commandant du GSIPN, le commissaire principal de police, Issa Zongo, a félicité appelés à l'immersion pour leur participation volontaire à cette initiative. « Vous avez touché du doigt les métiers des armes.

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Vous devriez être fiers de vous », leur a-t-il dit. Issa Zongo a traduit sa reconnaissance à l'Académie de police pour la confiance et encouragé les encadreurs pour leurs efforts dans l'encadrement.

Le représentant des appelés, Marius Diessongo, a salué cet exercice de tir. Au nom de ses camarades, il a remercié le ministère en charge de la culture pour les connaissances reçues. « C'est une expérience sur la gestion du stress, le dépassement de soi. A la fin, on tire un résultat satisfaisant », a-t-il reconnu. En partenariat avec le ministère de la Sécurité, ce sont au total 25 acteurs culturels qui ont participé à l'immersion patriotique, du 20 août au 4 septembre 2026, à l'Académie de police.