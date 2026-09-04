Burkina Faso: Lutte contre l'incivisme routier - La brigade de recherches et d'intervention en action

Le camarade ministre de la Sécurité, le commissaire divisionnaire de police Mahamadou Sana, a procédé, le mercredi 2 septembre 2026, au lancement officiel de la Brigade de recherches et d'intervention contre l'incivisme routier (BRICIR). La cérémonie s'est tenue à la direction générale de la Police nationale à Ouagadougou, en présence des autorités administratives, de la hiérarchie policière et de représentants des corps paramilitaires.

Placée sous le pilotage du Service régional de la circulation et de la sécurité routières du Kadiogo (SRCSR-K), la BRICIR a pour mission, entre autres, de rechercher et d'interpeller les contrevenants issus de la e-verbalisation qui ne se seraient pas acquittés de leurs contraventions dans les délais prévus par la réglementation. Selon le ministre de la sécurité, cette nouvelle brigade vient compléter le dispositif de e-verbalisation opérationnel depuis le 1er août 2026.

Elle permettra notamment de rechercher, plusieurs semaines ou plusieurs mois après, des auteurs d'infractions en matière de sécurité routière. « Désormais, si vous brûlez le feu, sachez que même un mois, deux mois ou trois mois après, cette brigade fera des investigations pour vous retrouver et vous faire payer l'amende et vous contraindre à aller au niveau de la brigade Laabal pour exécuter les travaux d'intérêt commun », a-t-il fait savoir. Pour le premier responsable de la sécurité intérieure du Burkina, la phase de sensibilisation est désormais révolue.

« On a assez communiqué, on a assez sensibilisé. La brigade est là pour réprimer et faire appliquer strictement les dispositions légales en la matière », a-t-il ajouté. Le directeur général de la Police nationale a, pour sa part, rappelé que la route constitue un espace de partage, soumis à des règles claires et ne saurait être considérée comme un terrain de jeu ou de compétition. Il a ainsi appelé les usagers à bannir l'incivisme de leurs comportements quotidiens.

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Evoquant les mesures déjà engagées, il a indiqué qu'« en plus de l'opération "Bouclier tête" actuellement en cours, nous allons, à un moment donné, passer à l'opération "bouclier double tête" pour prendre aussi en compte les passagers embarqués sans casque» a-t-il confié. Pour terminer, il a rappelé que le vrai révolutionnaire progressiste et populaire, c'est aussi celui qui respecte le code de la route et l'ensemble des lois et règlements du pays des Hommes intègres. La Police nationale, une force publique au service des citoyens.