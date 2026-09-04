Burkina Faso: Incidents dans les résultats de certains concours de la session 2026 - « Il s'agit d'une erreur humaine », rassure le SG, Rodrigue Oboulbiga

Le secrétaire général du ministère des Serviteurs du peuple, Rodrigue Oboulbiga, était face à la presse le jeudi 3 septembre 2026 à Ouagadougou pour apporter des éclaircissements sur l'incident relatif aux résultats d'admissibilité à certains concours directs de la session 2026.

A la suite de la publication le 25 août 2026 des résultats d'admissibilité au concours direct de recrutement 184 élèves du cycle C de l'Institut des finances publiques du Burkina (ex-ENAREF, cycle C), des préoccupations relatives à une éventuelle non prise en compte des copies du centre de composition de Koudougou ont été soulevées par des candidats. Pour plus de transparence, a indiqué le secrétaire général du ministère des Serviteurs du peuple, Rodrigue Oboulbiga, par ailleurs président de la commission nationale de pilotage des concours, des vérifications ont été effectuées.

Celles-ci ont révélé qu'une partie des copies du centre de Koudougou n'a pas été prise en compte. Aussi, les copies du concours de recrutement de 53 élèves gestionnaires des services de santé, ont été partiellement prises en compte dans la correction. Il s'est prononcé le jeudi 3 septembre 2026 à Ouagadougou devant les Hommes de médias.

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Rodrigue Oboulbiga a informé qu'il a été procédé immédiatement à la correction des copies non prises en compte et à l'intégration des candidats désormais admissibles.

35 candidats de Koudougou intégrés sur la liste des admissibles

« Au total, 35 nouveaux candidats admissibles issus du centre de composition de Koudougou ont été intégrés, par ordre de mérite, à la liste des candidats initialement déclarés admissibles au concours direct de recrutement du cycle C de l'IFPB. De même, 39 nouveaux candidats admissibles du même centre ont été intégrés à la liste du concours direct de recrutement des gestionnaires des services de santé », a-t-il détaillé.

Le problème, a précisé le SG du ministère des Serviteurs du peuple, ne provient pas de Koudougou, car toutes les copies ont été scannées et transmises à Ouagadougou pour correction. « Pour le cas des deux concours concernés, les copies ont été bien groupées. Le problème s'est posé lors du transfert des copies issues du groupage vers les machines de correction », a-t-il clarifié.

Rodrigue Oboulbiga a informé que l'erreur tient à l'action humaine et non pas au dispositif mis en place pour garantir la transparence et la célérité dans l'organisation des concours. Il a rassuré donc l'opinion publique de la crédibilité du processus de l'organisation de l'ensemble des concours de la session 2026. « Aucun candidat n'a été retiré de la liste initiale des admissibles », a-t-il insisté.

Le président de la commission nationale de pilotage des concours a affirmé que des mesures disciplinaires vont être engagées à l'encontre des acteurs, dont les manquements professionnels sont à la base de cette situation regrettable. En vertu de la transparence et de l'égalité de tous devant le service public, il a rappelé que tout candidat, qui le désire, a la faculté d'exercer son droit de recours.